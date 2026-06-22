Prezzi pazzi in Italia, i casi più clamorosi nell'estate 2026

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Ad agosto pernottare in un appartamento per due persone in Italia, a seconda della località, può costare cifre salatissime: è quanto emerso dalla ricerca condotta dal Codacons che ha cercato i prezzi più alti per l’estate 2026 nel nostro Paese. L’indagine ha riguardato gli annunci sul portale specializzato Booking.com, concentrandosi sui soggiorni per due persone nella settimana che va dal 14 al 21 agosto 2026.