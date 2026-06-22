Prezzi pazzi in Italia, i casi più clamorosi nell'estate 2026
di
Ad agosto pernottare in un appartamento per due persone in Italia, a seconda della località, può costare cifre salatissime: è quanto emerso dalla ricerca condotta dal Codacons che ha cercato i prezzi più alti per l’estate 2026 nel nostro Paese. L’indagine ha riguardato gli annunci sul portale specializzato Booking.com, concentrandosi sui soggiorni per due persone nella settimana che va dal 14 al 21 agosto 2026.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vivono i Pooh, da Roby Facchinetti a Riccardo Fogli
-
I ristoranti stellati più spettacolari: uno è in Italia
-
Quante sono le città italiane: chi ha perso lo status e chi entra
-
In Emilia arriva il patentino per i proprietari dei gatti
-
Dove vive Natalia Estrada: il pittoresco ranch in Piemonte
-
Dove vivono Aldo, Giovanni e Giacomo: le case del trio comico
-
Case al lago in Italia, dove costano di più (e di meno)
-
Le location in Italia di Positano con McConaughey e Zoe Saldana
-
Tradimenti in Italia, la classifica delle 20 città più "bollenti"