Prezzi pandori e panettoni in aumento: i rincari di Natale 2025
di
Anche quest’anno, il Natale degli italiani sarà un po’ più caro rispetto al passato: l’ormai consueta indagine condotta da Federconsumatori registra infatti nuovi aumenti nei prezzi di pandori e panettoni, così come delle altre prelibatezze tipiche di questo periodo. Si tratta di una tendenza che rimane stabile ormai da qualche tempo, visto che i rincari a tavola sono diventati una vera e propria “tradizione” natalizia. Vediamo quali sono i prodotti che hanno subito il maggior aumento di prezzo.
