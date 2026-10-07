Secondo le prime informazioni, il tartufo bianco nel 2026 potrebbe raggiungere quotazioni sempre più alte a causa della scarsità dei ritrovamenti

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Il tartufo bianco è uno degli ingredienti più rari e prestigiosi della cucina italiana. Il profumo intenso, la crescita sotterranea e l’impossibilità di programmarne con precisione la produzione lo rendono un prodotto fortemente legato al clima e alla disponibilità stagionale. Nel 2026, la scarsità dei primi ritrovamenti ha già spinto le quotazioni verso l’alto, con cifre molto elevate soprattutto nei negozi e nei ristoranti.

Quanto costa il tartufo nel 2026: i prezzi

La stagione 2026 del tartufo bianco si è aperta in salita. Ad Alba, uno dei principali mercati di riferimento, i primi giorni di ricerca hanno restituito quantità ridotte e pezzature generalmente contenute. Alla base delle difficoltà ci sono soprattutto il caldo estivo e la siccità prolungata, che hanno inciso sullo sviluppo dei tartufi nei mesi precedenti alla raccolta. Il tartufo, infatti, risente molto delle condizioni meteo. Le temperature e la disponibilità d’acqua di luglio, agosto e settembre influenzano ciò che si riesce a trovare dall’autunno in poi.

Come riporta ‘La Stampa’, nei primi giorni di ottobre, ad Alba, una volta arrivato nei negozi, il prodotto può raggiungere un prezzo tra i 350 e i 500 euro all’etto, a seconda di qualità, forma, profumo e dimensioni. Alcuni operatori hanno indicato punte fino a 550 euro all’etto per gli esemplari migliori. Sul prezzo non pesa soltanto la quantità disponibile. Incidono anche la domanda internazionale, le spese di selezione e conservazione, la logistica, i trasporti e la destinazione finale. Un tartufo acquistato direttamente da un cercatore non avrà quindi lo stesso costo di un esemplare selezionato e venduto in una boutique del centro di Alba o servito in un ristorante stellato.

Spostandosi dal Piemonte alla Liguria, le cifre non cambiano, come ha raccontato anche ‘Il Secolo XIX’. Alla Festa nazionale del tartufo di Millesimo, appuntamento che precede le principali rassegne autunnali, il tartufo bianco ha raggiunto 450 euro all’etto. A complicare il quadro si aggiunge il tema della tracciabilità. Nel febbraio 2026 la trasmissione Report ha dedicato al settore l’inchiesta Truffle Land, chiedendosi da dove provenga davvero il tartufo commercializzato nelle grandi fiere italiane. L’inchiesta ha esaminato le difficoltà nel distinguere il prodotto raccolto in Italia da quello proveniente da Paesi dell’Europa orientale e ha raccolto testimonianze su possibili passaggi poco trasparenti nella filiera.

La Fiera del Tartufo Bianco d’Alba verso il tutto esaurito

La scarsità del prodotto non sembra frenare il richiamo turistico di Alba. La 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si svolge dal 10 ottobre al 6 dicembre 2026. La storia dell’evento risale al 1929, quando l’albergatore e ristoratore Giacomo Morra intuì che il tartufo poteva diventare uno strumento per promuovere Alba e le Langhe nel mondo. Il suo lavoro contribuì a trasformare un prodotto già apprezzato localmente in un simbolo internazionale del territorio.

Alberghi e ristoranti registrano una domanda molto elevata, tanto che trovare una sistemazione o un tavolo nei fine settimana della Fiera può diventare difficile. Il pubblico è sempre più internazionale, con visitatori provenienti dalla Svizzera, dalla Francia e dalla Germania, ma anche dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud America e dai Paesi dell’Estremo Oriente. Il cuore della manifestazione è il Mercato mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, ospitato nel Cortile della Maddalena e aperto il sabato e la domenica.

Qui gli esemplari vengono sottoposti a controlli sensoriali prima della vendita. Gli esperti ne valutano profumo, maturazione, consistenza e condizioni generali, offrendo al visitatore maggiori garanzie sulla qualità del prodotto acquistato. La Fiera non si limita però al mercato. Il programma comprende cooking show, analisi sensoriali, degustazioni di vini, scuole di cucina, cene ed esperienze dedicate alla pasta fresca. Nel 2026 sono coinvolti oltre quaranta chef italiani e internazionali, molti dei quali premiati dalla Guida Michelin.