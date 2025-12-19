Prezzi dei biglietti per Sanremo 2026 in aumento: protesta social

Aumentano i prezzi dei biglietti per il Festival di Sanremo del 2026: proteste sui social per l'incremento rispetto ai tagliandi della scorsa edizione

Per la prima volta dopo tanti anni, aumentano i prezzi dei biglietti per il Festival di Sanremo: rispetto alla scorsa edizione, i tagliandi costano circa il 20% in più, per un incremento che sta già facendo discutere sui social.

Quanto costano i biglietti per vedere Sanremo 2026 all’Ariston

Come riferito da ‘Repubblica’, il Comune di Sanremo, insieme alla Rai, ha deciso di aumentare di quasi il 20% il prezzo dei biglietti per accedere al Teatro Ariston in occasione del Festival della Canzone Italiana.

Sul sito ‘Sanremofestival.it’ sono riportati nel dettaglio tutti i prezzi per i vari settori del teatro: in platea si paga 240 a serata per le prime quattro serate del festival, dal martedì al venerdì, mentre si sale a 875 euro per la finale.

I biglietti per le prime quattro serate in galleria costano 132 euro a persona e arrivano a 430 euro per la finalissima. Disponibili anche i prezzi dei carnet per tutte e cinque le serate della kermesse musicale: 1.835 euro in platea e 958 euro in galleria.

Diverse le motivazioni che hanno portato all’aumento dei prezzi dei biglietti: su tutte sarebbe il mercato a imporre i rincari, anche alla luce delle enormi richieste di tagliandi pervenute nelle ultime settimane, con il Festival che continua ad attrarre sempre più pubblico.

Di fronte agli aumenti, però, non sono mancate le polemiche: sui vari social network sono molti gli utenti che hanno protestato leggendo i prezzi dei biglietti per il Festival di Sanremo del 2026. I tagliandi al momento non sono ancora in vendita: le date verranno comunicate in breve tempo dalla Rai, ma in attesa dell’annuncio ufficiale, è possibile ipotizzare che il via libera alla vendita avvenga a partire nei primi giorni del mese di gennaio, indicativamente dopo la fine delle festività natalizie.

Cast cantanti, conduttori e date di Sanremo 2026

La 76esima edizione del Festival di Sanremo è in programma dal 24 al 28 febbraio 2026: la conduzione è affidata a Carlo Conti che riveste anche il ruolo di direzione artistico della Kermesse. In totale sono 30 gli artisti in gara sul palco del Teatro Ariston, e tra questi ben 10 alla prima partecipazione: Bambole di Pezza, Chiello, Eddie Brock, Luchè, Maria Antonietta e Colombre, Nayt, Samurai Jay, Sayf, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.

Tra i cantanti che hanno già partecipato al Festival, invece, ci sono: Arisa, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA e AKA 7even, Leo Gassmann, Levante, Malika Ayane, Mara Sattei, Michele Bravi, Patti Pravo, Raf, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Sono 4 a sfidarsi nella sezione ‘Nuove Proposte’: Angelica Bove con il brano ‘Mattone’; Blind, El Ma e Sonico con ‘Nei miei DM’; Mazzariello con ‘Manifestazione d’amore’; Nicolo Filippucci con ‘Laguna’.

Già annunciati i conduttori del PrimaFestival: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rei, mentre la conduzione del DopoFestival è affidata a Nicola Savino, con Enrico Cremonesi che cura la direzione musicale. Da svelare ancora i nomi delle co-conduttrici e dei co-conduttori che presenteranno le varie serate insieme a Carlo Conti, così come i super ospiti italiani e internazionali.