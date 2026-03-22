Prezzi delle case, le città con quotazioni immobiliari più alte
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Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento delle quotazioni Omi (Osservatorio del mercato immobiliare): la banca dati con i valori degli immobili in Italia. L’aggiornamento, riferito all’anno 2025, offre una fotografia sulle valutazioni delle abitazioni nel nostro Paese: dalle città con le quotazioni più alte a quelle dove sono aumentate maggiormente le compravendita immobiliare nel giro di un anno.
Le quotazioni Omi rappresentano, con gli opportuni correttivi, anche la base per le perizie immobiliari, oltre a essere uno spunto di partenza per chi vuole conoscere il valore della propria abitazione: bisogna comunque tenere bene a mente, però, che in nessun modo però possono sostituire una valutazione professionale degli immobili.
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