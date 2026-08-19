Caffè al bar, prezzi in salita: quanto costa città per città
Continua ad aumentare il prezzo del caffè in Italia: lo studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, realizzata in collaborazione con Assoutenti, mostra come il costo di una tazzina di espresso sia cresciuto del 24,2% dal 2021 a oggi, arrivando a una media di 1,29 euro.
Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del Crc, ha commentato i dati della ricerca: “Rincari che tuttavia non sembrano alimentati dalle quotazioni alle stelle della materia prima – si legge su ‘Ansa’ – rispetto ai 5.600 dollari la tonnellata raggiunti nel 2025, le quotazioni del Robusta si attestano oggi attorno ai 3.900 dollari, mentre per l’Arabica i prezzi sui mercati scendono vicino ai 3,20 dollari per libbra, rispetto agli oltre 4 dollari dello scorso anno. Alla base degli aumenti registrati ai bar ci sono altri fattori, come il rialzo dei costi energetici e di gestione in capo agli esercenti, che vengono poi scaricati sui prezzi finali al consumatore”.
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