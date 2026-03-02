Pranzo speciale per il Team Usa di hockey femminile delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: l'attore Stanley Tucci le ha invitate al ristorante Ratanà

Da grande amante dell’Italia, Stanley Tucci si è reso protagonista di un simpatico episodio durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: l’attore americano di origini italiane ha regalato al Team Usa di hockey femminile un pranzo al Ratanà, il ristorante milanese preferito dal candidato premio Oscar.

Stanley Tucci e il pranzo speciale con il Team Usa di hockey femminile al Ratanà

Il pranzo della squadra americana di hockey su ghiaccio con Stanley Tucci è avvenuto prima della finalissima del torneo Olimpico che ha visto le ragazze del team Usa vincere la medaglia d’oro battendo il Canada ai supplementari.

L’episodio è stato testimoniato da diverse foto finite sui social, dove si vedono le giocatrici condividere con Tucci la gioia per i prelibati piatti preparati nel ristorante milanese. L’account ufficiale di Instagram ‘UsaHockey’ ha pubblicato diverse immagini del pranzo, scrivendo: “Pranzo con Stanley Tucci, un sogno assoluto per la squadra Olimpica femminile di hockey su ghiaccio”.

Per ringraziarlo dell’invito, la Nazionale femminile degli Stati Uniti d’America ha regalato a Stanley Tucci una maglia ufficiale, la stessa utilizzata dalle campionesse olimpiche durante il torneo di Milano-Cortina 2026 vinto in finale contro la rappresentativa canadese.

Come detto il Ratanà è uno dei ristoranti milanesi preferito da Stanely Tucci: prima del pranzo con le giocatrici di hockey, l’attore era tornato nel locale situato in via Gaetano de Castillia nel mese di settembre 2025, quando si trovava in città per girare alcune scene del film ‘Il Diavolo veste Prada 2‘. La visita al locale era stata resa pubblica dallo stesso Tucci tramite un post suo social che lo immortalava nella cucina di Cesare Battisti, descritto dall’attore “uno dei migliori chef al mondo”.

Tucci aveva mangiato nel ristorante milanese nel 2021 quando ha girato in lungo e in largo per il nostro Paese per registrare il programma ‘Stanley Tucci: Searching for Italy’ che lo ha portato alla scoperta dell’Italia attraverso la storia, la cucina e la cultura di ogni regione. Una visita ricordata dallo chef Battisti, il quale ha raccontato così l’arrivo di Tucci a settembre:

“Non ci aspettavano venisse a trovarci, anche perché ha scelto di prenotare un tavolo in anonimato attraverso l’albergo nel quale era ospite – le parole dello chef riportate dal ‘Corriere della Sera’ – è entrato nel locale e subito si è fiondato da me in cucina, voleva sapere se fosse rimasto tutto uguale a cinque anni prima, quando era stato da noi per le riprese del programma”.

La differenza con la squadra maschile

L’invito di Tucci alla squadra di hockey femminile degli Usa ha trovato ampio spazio sui social, specialmente tra gli utenti statunitensi, a diversi giorni di distanza, per via della contrapposizione con i colleghi della squadra maschile, a loro volta medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali, sempre in finale contro il Canada.

La squadra maschile, capace di tornare a vincere l’oro a distanza di 46 anni dall’ultima volta, è stata invitata alla Casa Bianca dal Presidente Donald Trump: nel corso della visita a Washington, ai giocatori è stato servito un pasto a base di doppio cheeseburger di una nota catena di fast food.

In America era circolata la notizia relativa al fatto che la squadra femminile fosse stata in qualche modo “snobbata” dallo stesso Trump, accusato di aver riservato un trattamento diverso ai colleghi maschi. Il team femminile ha rifiutato l’invito del Presidente a partecipare al discorso sullo Stato dell’Unione in programma il 25 febbraio, motivando la scelta per via di “impegni di calendario”.

Sui social la questione ha dato vita a un grande dibattito con la maggior parte degli utenti che si è schierata a favore della squadra femminile. E dopo aver visto il team maschile pranzare alla Casa Bianca mangiando cheeseburger, in tanti hanno rimarcato la differenza tra il pasto consumato dagli uomini durante la visita alla Casa Bianca e quello delle donne invitate da Tucci al Ratanà.