A Milano Prada ha aperto un "Passaggio segreto" in Galleria

A Milano Prada apre un Passaggio Segreto sotto la Galleria Vittorio Emanuele II, un percorso nascosto che riporta alla luce oltre un secolo di storia

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Nel cuore di Milano, sotto l’Ottagono della Galleria Vittorio Emanuele II, Prada ha aperto un nuovo spazio che mette in comunicazione due luoghi centrali della propria storia e trasforma il sottosuolo della Galleria in parte integrante del progetto Prada Galleria.

Cos’è il Passaggio Segreto di Prada

Il nuovo collegamento corre sotto la Galleria e unisce Prada Donna a Prada Uomo, collocate sui lati opposti dell’Ottagono; il percorso è accessibile dall’interno delle boutique e dal 23 settembre entra ufficialmente nel sistema di spazi con cui il marchio sta ridisegnando la propria presenza in uno dei luoghi simbolo del centro di Milano.

Il Passaggio Segreto è rivestito in velluto color cacao e lungo il tragitto ospita teche che riportano alla luce episodi, oggetti e riferimenti legati alla storia della maison; così il corridoio accompagna chi lo attraversa dentro una parte meno immediata dell’identità di Prada e ricuce fisicamente ambienti rimasti fino a oggi separati.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, la scelta di intervenire proprio nel sottosuolo richiamerebbe inoltre una storia iniziata più di un secolo fa. Nel piano interrato del primo negozio Fratelli Prada, inaugurato nel 1913, esisteva infatti un corridoio decorato da Nicola Benois, pittore e scenografo legato alla grande tradizione teatrale europea.

Mario Prada gli affidò la creazione di un trompe-l’œil che evocava l’immaginario del viaggio attraverso grandi treni, transatlantici e scene di partenza, un riferimento che ritorna nel nuovo progetto sotto una forma diversa.

Il passaggio conduce infatti verso l’ampliamento della boutique donna, che con i nuovi ambienti ha quasi raddoppiato la propria superficie, e al cui interno trovano spazio la collezione Home e l’area Beauty, accanto a oggetti provenienti dall’archivio e ad altri elementi che raccontano l’evoluzione del marchio attraverso i suoi prodotti e i suoi codici visivi.

Perché Prada ha creato un nuovo percorso in Galleria

Il Passaggio Segreto fa parte di Prada Galleria, il progetto con cui il marchio ha ampliato e collegato gli spazi che occupa nella Galleria Vittorio Emanuele II. L’intervento si sviluppa su otto piani e parte dalla sede storica di Prada Donna, nello stesso luogo in cui nel 1913 Mario Prada e il fratello aprirono il primo negozio della maison.

A più di un secolo di distanza, Prada torna quindi a intervenire sugli ambienti legati alle proprie origini e li inserisce in un percorso che comprende spazi commerciali e luoghi dedicati alla storia del marchio. Il progetto si estende sopra e sotto l’Ottagono e permette di attraversare fisicamente diverse fasi dell’universo Prada all’interno della Galleria.

Tra gli spazi centrali c’è Pradasphere, che dopo le precedenti edizioni di Londra, Hong Kong e Shanghai trova a Milano una sede permanente; l’esposizione racconta l’evoluzione di Prada dal 1913 attraverso materiali d’archivio e documenti legati ai progetti sviluppati nel tempo, con uno sguardo anche ai rapporti costruiti dal marchio con la moda e altri ambiti della cultura contemporanea.

All’interno di Pradasphere trovano posto anche una sala dedicata ai look e un piccolo cinema, mentre una biblioteca raccoglie volumi legati alla storia e alla ricerca della maison.

Ai piani superiori si trovano Lo Studio e L’Appartamento. Il primo riunisce ambienti più raccolti destinati allo shopping su appuntamento, mentre il secondo richiama un interno settecentesco e mette in relazione arredi italiani d’antiquariato con le opere fotografiche di Andreas Gursky; l’Appartamento resta riservato a occasioni private e appuntamenti selezionati.

Nel progetto rientrano anche Marchesi 1824, già presente sopra la boutique uomo, e l’Osservatorio Fondazione Prada, dedicato alla ricerca sui linguaggi visivi contemporanei. Il nuovo corridoio sotterraneo assume così una funzione molto concreta all’interno dell’intero sistema, perché unisce Prada Donna e Prada Uomo e collega la sede storica del marchio agli altri spazi che oggi compongono Prada Galleria.