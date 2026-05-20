Posto auto di 12 metri quadri a 260 mila euro: il caso a Roma

A Roma un posto auto da 12 metri quadrati è stato messo in vendita a 260.000 euro: ecco le differenze dei prezzi nelle varie zone della città

Aumentano i prezzi dei posti auto in Italia: uno dei casi più eclatanti a Roma, città dove è sempre più difficile trovare spazi per le proprie vetture, soprattutto nel Centro Storico.

A Roma un posto auto da 12 metri quadri in vendita a 260 mila euro

A Roma un posto auto da 12 metri quadrati è stato messo in vendita al prezzo di 260.000 euro: si tratta di un piccolo angolo di un garage all’interno di un edificio di via Santa Maria dell’Anima, a pochi passi da Piazza Navona.

L’annuncio è rimbalzato su diversi siti immobiliari: la zona è centralissima, bisogna dirlo, ma il prezzo non è proprio a buon mercato, considerando che lo spazio è abbastanza contenuto e stando alle immagini che circolano in rete, non è sicuro che possa ospitare SUV o Crossover di grandi dimensioni che vanno molto di moda in questo momento.

Nonostante il prezzo, come riportato da ‘Repubblica’, l’agente immobiliare che si occupa della vendita ha consigliato gli interessati di “presentare il prima possibile un’offerta vincolante, perché in pochi giorni sarà venduto”. Il costo elevato, dunque, non basterebbe a scoraggiare i potenziali acquirenti: a Roma, città da 1,9 milioni di auto private per meno di 3 milioni di abitanti, la realizzazione di posti auto e box è diventata una parte molto importante del mercato immobiliare.

Dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, hanno fatto sapere che “sono in aumento le domande di richiesta di conversione di locali commerciali o pertinenziali a uso parcheggio“. Se in periferia non è difficile trovare gli spazi adatti tra magazzini e piccoli negozi non più in uso, nelle zone centrali la situazione è molto più complessa.

Nel Centro Storico di Roma sta diventando quasi impossibile lasciare l’auto in strada ed è difficilissimo trovare porzioni di edifici da trasformare in parcheggi, anche perché molti palazzi sono storici e quindi sottoposti a vincoli. L’offerta, dunque, è scarsa e i prezzi tendono a salire, raggiungendo quote elevatissime.

I prezzi dei posti auto a Roma

L’annuncio che riguarda il posto auto vicino a Piazza Navona non è un caso isolato: in via Arcione, parallela di via del Tritone a pochi metri dalla Fontana di Trevi, un altro posto auto da 12 metri quadrati è in vendita a 205.000 euro.

Restando sempre nella zona più centrale della capitale, c’è un altro posto auto, stavolta di 24 metri quadrati, che può essere acquistato a 330.000 euro: si trova in vicolo del Piombo, non lontano dal Pantheon, una delle mete culturali più visitate d’Italia. In piazza dei Santi Apostoli, invece, se ne può acquistare uno da 15 metri quadrati sborsando 209.000 euro.

Altri esempi di posti auto a prezzi auto nelle zone più richieste di Roma: 200.000 euro per 20 metri quadrati a piazza Pitagora ai Parioli; 235.000 euro per 22 metri quadrati in via Giulio Cesare; 185.000 euro per 30 metri quadrati in via Latina, quartiere Appio. Da un anno a questa parte, riferiscono dal Centro Studi di Tecnocasa, i prezzi di vendita dei posti auto sono aumentati del 2,6% e quelli dei box del 2,7%, anche se in realtà dove c’è meno offerta, gli aumenti sono decisamente più significativi.