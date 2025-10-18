I posti più recensiti su Google Maps: tanta Italia sul podio

Il sito Top-Rated.online ha stilato la classifica dei posti più recensiti al mondo su Google Maps. Nella graduatoria internazionale troviamo diversi luoghi italiani. Il ranking è molto variegato: ci sono le attrazioni turistiche come i monumenti storici, le piazze e i musei, ma anche le attività commerciali, i parchi di divertimento e i luoghi di culto come le chiese e gli edifici religiosi.