I posti più recensiti su Google Maps: tanta Italia sul podio
di
Il sito Top-Rated.online ha stilato la classifica dei posti più recensiti al mondo su Google Maps. Nella graduatoria internazionale troviamo diversi luoghi italiani. Il ranking è molto variegato: ci sono le attrazioni turistiche come i monumenti storici, le piazze e i musei, ma anche le attività commerciali, i parchi di divertimento e i luoghi di culto come le chiese e gli edifici religiosi.
