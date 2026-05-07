A Portofino è nata la Passeggiata Silvio Berlusconi che si trova all'interno del Parco di Castello Brown, una delle location più iconiche della zona

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

A quasi tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, continua il dibattito sulle iniziative dedicate alla memoria dell’ex presidente del Consiglio. Dalla sua morte si è parlato spesso dell’idea di intitolargli strade, piazze e luoghi simbolici in diverse città italiane. Il tema ha inevitabilmente diviso l’opinione pubblica, tra sostenitori convinti e critici. Nonostante la legge preveda che si debba attendere 10 anni dalla scomparsa di una persona per intitolargli una via, molte amministrazioni locali hanno preso in considerazione la cosa. Tra queste spicca anche Portofino, località profondamente legata alla famiglia Berlusconi. Dopo mesi di discussioni e lavori è stata finalmente svelata la nuova Passeggiata Silvio Berlusconi.

La passeggiata dedicata a Silvio Berlusconi a Portofino

Dopo l’intitolazione dell’Aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, altre iniziative simili stanno per essere attivate lungo la penisola. L’idea di dedicare uno spazio pubblico a Silvio Berlusconi a Portofino circolava già da tempo. Inizialmente si era parlato dell’intitolazione di una via del borgo ligure, ma alla fine l’amministrazione comunale ha optato per una soluzione diversa e forse più simbolica. Al Cavaliere, infatti, è stata intitolata una passeggiata immersa nel verde all’interno del parco di Castello Brown.

La nuova Passeggiata Silvio Berlusconi parte dal Molo Umberto I e si sviluppa lungo uno dei percorsi più suggestivi del borgo. Come riporta ‘Il Secolo XIX’, il progetto è stato portato avanti dal sindaco Matteo Viacava, che ha ottenuto il nulla osta prima dei dieci anni previsti normalmente dalla legge dopo la scomparsa di una persona. La scelta della passeggiata non è casuale. Quel sentiero, infatti, era abitualmente percorso da Silvio Berlusconi durante i soggiorni a Portofino per raggiungere Villa dell’Olivetta, storica residenza della famiglia.

La dimora, dopo la morte del Cavaliere, è stata acquistata dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Il legame della famiglia Berlusconi con Portofino resta, però, fortissimo ancora oggi. Negli ultimi anni il figlio Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’apprezzamento per la località ligure, trasferendosi lì con la famiglia. Piersilvio e la compagna Silvia Toffanin vivono, infatti, con i figli nel complesso di Villa San Sebastiano, storica dimora immersa nella collina.

Castello Brown, il luogo che ospita la Passeggiata Silvio Berlusconi

La nuova Passeggiata Silvio Berlusconi si trova all’interno del parco di Castello Brown, una delle location più famose e visitate della zona. Situato in posizione dominante sopra il borgo di Portofino, il castello offre una vista panoramica spettacolare sulla baia e sulla famosa piazzetta.

Le origini della struttura risalgono al Medioevo, quando i genovesi costruirono una fortezza difensiva per controllare il golfo e proteggere il territorio dagli attacchi provenienti dal mare. Nel corso dei secoli il castello ha subito diversi lavori di rifacimento. Il nome attuale del maniero deriva da Montague Yeats Brown, diplomatico inglese che acquistò il castello nel 1867 trasformandolo da struttura militare a residenza privata.

È stato sempre lui a creare gran parte del giardino mediterraneo che ancora oggi caratterizza il complesso. Negli anni Sessanta il Comune di Portofino ha poi acquistato Castello Brown, trasformandolo in uno spazio destinato a eventi culturali, matrimoni e manifestazioni pubbliche. Oggi il castello rappresenta uno dei luoghi più apprezzati della Riviera, grazie alle sue terrazze sospese sul mare e agli ambienti storici ricchi di fascino.