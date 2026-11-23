Il sindaco di Portofino contro la Toscana che sarebbe responsabile del legname che ha invaso la nota località ligure, arrivando fino alla piazzetta

La piazzetta di Portofino, in seguito alla mareggiata del 20-21 novembre 2026, è stata invasa dall’acqua e da una grande quantità di tronchi e detriti. Secondo il sindaco Matteo Viacava, il materiale trasportato dalle correnti marine proviene dalla Toscana e sarebbe la conseguenza di una mancata manutenzione degli alvei dei torrenti toscani.

Portofino contro la Toscana: cosa sta succedendo

A lanciare l’allarme, come detto, è stato Matteo Viacava, il sindaco di Portofino, che da diversi giorni si aggira con gli stivali nella celebre piazzetta della località ligure, ridotta a una sorta di laguna in cui galleggiano tronchi alla deriva:

“Da tre giorni la piazzetta è sott’acqua, invasa dal legname – le parole del primo cittadino riportate da ‘Repubblica’ – e non è legname ligure, viene dalla Toscana. Non puliscono gli alvei e noi ne paghiamo le conseguenze”.

In mezzo ai rami e al legname, il sindaco ha trovato anche un palo con ancora affisso il cartello “Regione Toscana”, la prova della provenienza del materiale arrivato fino a Portofino: “Sono giorni di mareggiata, e tutto il materiale scaricato dai fiumi toscani, scaricato in mare e spinto dalle correnti, viene qui in piazzetta. Il Turrite secca è un corso d’acqua della Garfagnana, il palo è anche recente, il cartello non si è neppure rovinato, trascinato dalle onde fin qui”.

Novembre è da sempre il mese delle mareggiate ma secondo il sindaco, il cambiamento climatico sta complicando inesorabilmente le cose: “Le mareggiate sono più violente e da qualche anno si verifica anche il fenomeno dell’acqua alta, ovvero la piazzetta viene invasa dal mare che si alza di livello in occasione delle mareggiate più forti.

In questi giorni abbiamo entrambi i fenomeni, l’acqua alta e l’accumulo di materiale, scaricato dai torrenti toscani, dopo le forti piogge dei giorni scorsi. Abbiamo appena raccolto tutta la plastica e l’abbiamo portata in discarica, ora il Comune deve accollarsi i costi di dismettere tutto questo legname”.

Sono numerose le conseguenze negative per il territorio di Portofino, a cominciare dai costi che il Comune deve sostenere per la rimozione e lo smaltimento del legname. La situazione crea problemi anche per i pescatori, con i tronchi galleggianti che rischiano di danneggiare le barche, e anche per le attività commerciali della piazzetta.

Le richieste del sindaco di Portofino

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, per risolvere la questione ha invocato anche l’aiuto del Governo: “Chiediamo aiuto al governo, perché occorre una misura armonizzata su tutto il territorio, altrimenti alcune regioni pagano il conto per i mancati interventi delle altre – ha dichiarato il primo cittadino – sarebbe meglio investire tutti insieme in prevenzione, in pulitura preventiva degli alvei, invece che sostenere costi, più ingenti, dopo i fenomeni”.

E ancora: “Il Comune ha dato mandato a un ingegnere di valutare un sistema pneumatico, per ridurre l’afflusso delle onde in piazzetta e fermare, almeno in parte, il materiale al largo, si tratta di un sistema di tubi, subacquei, che sparano aria e mitigano la forza delle onde, è già stato usato a Livorno, con buoni risultati: lo testeremo quest’inverno. Dobbiamo trovare il modo di proteggere la nostra piazzetta”.