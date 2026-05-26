di
Ponte 2 giugno 2026 e vacanze, le mete più cercate in Italia
Si avvicina il ponte del 2 giugno, l’occasione per tanti italiani di concedersi un fine settimane di riposo e una sorta di ‘antipasto’ delle vacanze estive. In vista della Festa della Repubblica, ‘Agi’ ha passato in rassegna Google Trends Italia, rivelando quali sono le mete più cercate online.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Dove vive Paolo Ruffini e perché ha scelto di abitare in hotel
-
I supermercati e centri commerciali aperti il 1 maggio 2026
-
Dove vivono Emanuel Lo e Giorgia: la casa in stile industriale
-
Quanto costa dormire e mangiare nella tenuta di Al Bano Carrisi
-
Classifica migliori ristoranti al mondo: un italiano in Top 10
-
Ricci di mare, nuova polemica in Puglia: è scontro
-
Cosa si mangia agli Internazionali di Roma: novità Crazy Pizza
-
Le Bandiere Blu 2026 sono un caso, elenco fake: cosa è successo
-
Teatro delle Vittorie, appello di Fiorello ai miliardari italiani