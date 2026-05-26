Ponte 2 giugno 2026 e vacanze, le mete più cercate in Italia

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Si avvicina il ponte del 2 giugno, l’occasione per tanti italiani di concedersi un fine settimane di riposo e una sorta di ‘antipasto’ delle vacanze estive. In vista della Festa della Repubblica, ‘Agi’ ha passato in rassegna Google Trends Italia, rivelando quali sono le mete più cercate online.