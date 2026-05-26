Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Ponte 2 giugno 2026 e vacanze, le mete più cercate in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Si avvicina il ponte del 2 giugno, l’occasione per tanti italiani di concedersi un fine settimane di riposo e una sorta di ‘antipasto’ delle vacanze estive. In vista della Festa della Repubblica, ‘Agi’ ha passato in rassegna Google Trends Italia, rivelando quali sono le mete più cercate online.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI