La storia di Pompei diventa un thriller storico su Disney Plus con Tom Hiddleston, che racconta le ultime ore prima dell’eruzione del Vesuvio

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

La storia di Pompei approda su Disney Plus in una serie che ricostruisce le ultime ore della città romana con il ritmo di un’indagine, intrecciando ricerca archeologica e racconto cinematografico sotto la guida di Tom Hiddleston, che accompagna il pubblico nel destino degli abitanti travolti dall’eruzione.

Di cosa parla il thriller storico su Pompei

‘Pompei: Fuori dal tempo’ racconta l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. attraverso una prospettiva che si concentra soprattutto sugli abitanti della città, e in particolare su ciò che accade nelle ore precedenti alla fase più distruttiva della catastrofe ricostruendo le decisioni dalle quali dipende il destino delle persone.

Tom Hiddleston, noto al grande pubblico per il ruolo di Loki nell’universo Marvel, guida lo spettatore attraverso reperti e nuove analisi scientifiche, collega le spiegazioni degli studiosi alle sequenze di ricostruzione, mentre ogni testimonianza materiale diventa un indizio utile per comprendere ciò che avviene prima dell’eruzione.

La serie coinvolge archeologi e storici che studiano i fenomeni vulcanici o le conseguenze delle catastrofi, le cui osservazioni permettono di ricostruire le condizioni della città, la successione degli eventi e le possibilità che gli abitanti hanno a disposizione per allontanarsi dalla zona minacciata dal Vesuvio.

Come riporta ‘Grazia’, il racconto segue tre figure realmente esistite, rappresentate da un giovane apprendista, una donna d’affari e una guardia pretoriana.

Le loro esperienze prendono forma attraverso informazioni ricavate dagli scavi, mentre le scene interpretate dagli attori mostrano alcuni aspetti della vita quotidiana prima che la cenere ricopra Pompei.

Una struttura che avvicina il docudrama al linguaggio del thriller storico, con gli oggetti e i resti ritrovati che assumono il valore di prove, mentre le analisi forensi aiutano a formulare ipotesi sulle ultime ore delle vittime.

La tensione nasce quindi dalla ricerca delle risposte e dalle conseguenze delle scelte compiute durante l’emergenza.

Il racconto mostra inoltre una Pompei abitata da persone appartenenti a condizioni sociali differenti, grazie anche allo studio delle attività commerciali e degli oggetti di uso comune che restituiscono informazioni sulle abitudini della comunità.

Quando vedere la storia di Pompei su Disney Plus

‘Pompei: Fuori dal tempo’ è disponibile su Disney Plus dal 23 luglio 2026; comprende tre episodi e rientra nelle produzioni National Geographic dedicate alla storia e alla divulgazione scientifica, con una formula che alterna documentazione e scene cinematografiche.

I tre episodi organizzano il racconto seguendo le diverse fasi della vicenda; la narrazione descrive la vita nella città, esamina i segnali che precedono l’eruzione e arriva al momento nel quale la situazione diventa irreversibile, mantenendo al centro le testimonianze conservate nell’area archeologica.

La produzione combina riprese realizzate nel sito, interventi degli esperti e ricostruzioni liberamente interpretate che danno vita a un linguaggio che rende accessibili le informazioni archeologiche senza rinunciare alla precisione necessaria per affrontare un evento storico sul quale la ricerca continua a offrire nuove interpretazioni.

Un ruolo importante appartiene anche alle tecnologie applicate allo studio dei reperti in grado di fornire indicazioni sull’età e sulle condizioni fisiche delle vittime, mentre la posizione dei corpi e gli oggetti rinvenuti accanto a loro aiutano a ricostruire gli spostamenti compiuti durante l’eruzione.