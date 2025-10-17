Un problema a una raffineria sta portando a una riduzione della produzione di carburante per gli aerei dell'aeroporto di Malpensa: la situazione

Poco carburante all’aeroporto di Malpensa: come riferito dal ‘Corriere della Sera’, un problema a una raffineria Eni sta portando a una riduzione della produzione di carburante per gli aerei.

Problema carburante all’aeroporto di Malpensa: la situazione

Attraverso un Notam (bollettino inviato agli operatori del settore aeronautico) è stato affrontato il problema di “disponibilità ridotta di carburante jet A1″. Nel bollettino si legge:

“Si richiede agli operatori riforniti da Eni, quando possibile e in base alla rotta e all’orario del volo, di calcolare una quantità sufficiente di carburante dall’aeroporto precedente per le successive tratte di volo”.

La validità della comunicazione riguardo quanto sta succedendo alla Malpensa, presente nella classifica dei migliori aeroporti d’Europa, pone come termine la mezzanotte dell’1 gennaio 2026 e l’avviso si applica in modo particolare ad aerei che effettuano tratte brevi e medie.

Diverse compagnie aeree hanno spiegato al ‘CorSera’ che durante questo periodo l’operatività dei voli è garantita, ma ce ne sono altre che potrebbero risentirne nel corso della seconda metà del mese di novembre.

Attraverso le parole di un portavoce, riportate sempre dal quotidiano, Eni ha confermato “una parziale e temporanea riduzione della produzione di jet A1 nei mesi di ottobre e novembre”. Al momento, ha spiegato, “nessun problema di disponibilità di jet fuel è rilevato e sono già in atto misure attraverso rifornimenti alternativi, grazie ai quali le conseguenze sull’operatività dello scalo saranno limitate”.

Il portavoce ha fatto presente che “Eni ha ritenuto comunque di avvisare la società aeroportuale che gestisce l’aeroporto di Malpensa segnalando la situazione e invitando, in via cautelativa, a comunicare alle compagnie affinché non concentrino i rifornimenti nello scalo”.

Bisogna tenere bene a mente che allo stato attuale delle cose, la situazione è da ritenersi sotto controllo e non si registrerebbero difficoltà operative. Eni avrebbe già predisposto rotte di approvvigionamento alternative al fine di garantire la continuità dei rifornimenti e minimizzare così l’impatto sulle attività di Malpensa.

In via preventiva la società ha comunque informato la gestione aeroportuale, invitandola a segnalare alle compagnie aeree di evitare un’eccessiva concentrazione dei rifornimenti nello scalo della Lombardia.

Cosa succede alle compagnie aeree

La mancanza di carburante per gli aerei potrebbe avere conseguenze sul traffico aereo e sulle attività delle varie compagnie che operano all’aeroporto di Malpensa.

Per il momento sono state già avviate delle azioni di mitigazione al fine di mitigare il problema. Dal lato vettori, un portavoce di EasyJet, indicata come una delle compagnie aeree preferite dagli italiani, ha fatto sapere:

“Siamo a conoscenza del problema e del fatto che si stanno prendendo misure urgenti per mitigarne l’impatto sull’operativitá dell’aeroporto. Auspichiamo anche che vengano rapidamente individuate e implementate soluzioni strutturali che consentano di superare le attuali limitazioni e la mancanza di resilienza nella catena di fornitura di carburante presso l’aeroporto di Malpensa”.

Gli inconvenienti tecnici legati al carburante dovrebbero avere delle ripercussioni della durata di qualche settimana e nulla più. Le compagnie che operano sull’Aeroporto di Malpensa sono chiamate, durante questo lasso di tempo, a gestire con cautela le proprie scorte di cherosene preferendo, laddove possibile, fare rifornimento in altri aeroporti.