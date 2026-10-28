La pizzeria dell'anno secondo Gambero Rosso è in Calabria

Alla scoperta di Bob Alchimia a Spicchi, appena eletta come la migliore pizzeria dell'anno secondo la nuova Guida Pizzerie d'Italia 2027 Gambero Rosso

La migliore pizzeria dell’anno si trova in Calabria: è Bob Alchimia a Spicchi, premiata in occasione della nuova edizione della Guida Pizzerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso.

Bob Alchimia a Spicchi è la migliore pizzeria d’Italia 2027

Il titolo di migliore pizzeria dell’anno è stato accolto con grande orgoglio ed entusiasmo da parte di Anna Rotella e Roberto Davanzo, i titolari di Bob Alchimia a Spicchi. Sul profilo ufficiale di Instagram della pizzeria, è comparso un post che ha celebrato il prestigioso riconoscimento:

“Quest’anno Gambero Rosso celebra i suoi 40 anni di storia e, proprio in occasione di questo importante anniversario, arriva per Bob un riconoscimento che ci riempie di gioia e orgoglio. Siamo Pizzeria dell’Anno nella Guida Pizzerie d’Italia 2027, con la conferma dei Tre Spicchi e una motivazione che ci emoziona particolarmente. Secondo Gambero Rosso, il percorso di Bob rappresenta un esempio della direzione che la pizzeria italiana dovrebbe seguire.

Pensare che tutto sia cominciato dieci anni fa, da un sogno condiviso da Roberto e Anna, rende questo momento ancora più emozionante. Dentro questo premio ci sono le persone che ogni giorno fanno vivere Bob, i produttori che ci aiutano a raccontare la Calabria e tutti voi che avete scelto di accompagnarci lungo la strada. Ci piacerebbe tornare a quel primo giorno, ritrovare quei due ragazzi e raccontare loro che, dieci anni dopo, la pizza con cui sognavano di far conoscere la propria terra sarebbe diventata un esempio per la pizzeria italiana. Chissà se ci avrebbero creduto. Grazie Gambero Rosso, grazie a tutti voi”.

La storia della migliore pizzeria italiana

Sul Gambero Rosso è stata raccontata la storia di Bob Alchimia a Spicchi, nata da un’idea di Anna Rotella e Roberto Davanzo e da una relazione che durava già da dieci anni. Entrambi originari di Catanzaro, cercavano una casa vicina al mare dove vivere insieme lontani dalla vita frenetica della città e hanno scelto Montepaone. L’apertura del locale risale al 2016: un’attività quasi domestica, di giorno bakery e pane, di sera la pizza.

All’inizio il locale doveva essere un posto piccolo e tranquillo, ma col passare dei mesi i clienti continuavano ad aumentare e le file si allungavano: Anna e Roberto, allora, decisero di recuperare il garage al piano di sotto, trasformandolo in una sala.

Quando arrivò il Covid, nel 2020, Anna e Roberto avevano già investito per ampliare il locale, diventato ormai piccolo, ma la pandemia mandò tutto all’aria: fu allora che i due, quasi per caso, trovarono un nuovo locale, quello attuale situato in via Don Luigi Sturzo a Montepaone, in provincia di Catanzaro, per una ripartenza da zero.

Il resto è storia, con il locale diventato un punto di riferimento a livello nazionale, ricevendo riconoscimenti dopo riconoscimenti. Solo per citare i riconoscimenti più recenti, Bob Alchimia a Spicchi è stata inserita nella classifica 50 Top Pizza World 2026 dedicata alle migliori pizzerie al mondo, nella 50 Top Pizza Italia 2026 che mette in fila il meglio delle pizzerie del nostro Paese e ha visto Roberto Davanzo ottenere il secondo posto ai The Best Pizza Awards 2026 nella graduatoria riservata ai migliori pizzaioli italiani nel mondo.