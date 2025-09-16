La pizza Rossini di Pesaro, nata negli anni Sessanta come omaggio al compositore Gioachino Rossini, sta facendo molto discutere sui social e nel web

La pizza è uno dei piatti italiani più famosi al mondo e un simbolo della cucina italiana. Diverse regioni d’Italia hanno sviluppato nel tempo delle varianti, dai classici napoletani ai tranci romani fino alle sperimentazioni più moderne. Tra queste, una ricetta locale sta facendo parlare di sé sul web: la Pizza Rossini di Pesaro. Un mix insolito che divide e scatena reazioni accese sui social.

La Pizza Rossini: storia e caratteristiche

La Pizza Rossini nasce attorno agli anni Sessanta nella cittadina di Pesaro, località elogiata anche dal Guardian. Originariamente questa era servita nella pasticceria Montesi come snack salato per la colazione. Inoltre, si presentava come una preparazione semplice e non conteneva ancora mozzarella. Il nome è un chiaro omaggio a Gioachino Rossini (Pesaro 1792 – Parigi 1868), celebre compositore pesarese noto anche per la sua passione per la cucina.

Con il tempo, la pizza Rossini si è evoluta e ha assunto la forma che oggi conosciamo: una pizza Margherita con aggiunta di uova sode e maionese. La preparazione classica prevede una base di passata di pomodoro e mozzarella che viene cotta in forno. Successivamente, vengono aggiunte fettine sottili di uovo sodo e un paio di giri di maionese, che possono variare a seconda del gusto e della fantasia del pizzaiolo.

La Rossini si distingue per la sua versatilità: può essere servita al mini, al taglio o nella versione più ricercata gourmet. Esistono, infatti, anche delle versioni più elaborate che vengono realizzate in alcuni ristoranti, con alici, stracciatella o la variante “rossiccia” con salsiccia. A Pesaro la Rossini è diventata un’istituzione, tanto da essere celebrata con eventi dedicati come il Festival Pizza Pesarese, che richiama appassionati locali e turisti.

Pur essendo nata come una preparazione locale, la pizza Rossini ha conquistato le pizzerie della provincia di Pesaro e Urbino, soprattutto dopo l’avvento delle pizze “al piatto”. È una pizza che si ama o si odia: negli oltre 40 anni di storia, infatti, non esistono vie di mezzo tra chi l’ha provata. Il suo gusto particolare e l’abbinamento insolito di uovo sodo e maionese sulla Margherita la rendono un’esperienza unica.

Commenti social e reazioni al video della Pizza Rossini

La Pizza Rossini famosa ormai da anni sta facendo molto parlare anche a livello internazionale grazie a un video pubblicato dalla pagina Instagram dell’account spagnolo @directopaladar. Il profilo che si occupa di gastronomia e viaggi ha condiviso un video sulla storia della pizza Rossini e sulla sua singolare composizione. Il post ha rapidamente raccolto 155 mila visualizzazioni in pochi giorni, scatenando commenti di ogni tipo.

Gli utenti si sono divisi nettamente: c’è chi ha definito la pizza Rossini un vero e proprio “abominio”, paragonandola addirittura alla pizza con l’ananas. Allo stesso tempo, non sono mancati i sostenitori, che l’hanno apprezzata lodando la creatività e l’unicità della preparazione.

Tra i commenti spiccano anche osservazioni divertenti mentre alcuni utenti hanno suggerito di provarla almeno una volta, per capire se si è tra gli estimatori o i detrattori. Altri utenti hanno sottolineato come la pizza Rossini rappresenti un vero pezzo di storia locale. Il video ha, inoltre, stimolato curiosità tra chi, soprattutto utenti spagnoli, ha dichiarato di non aver mai visitato Pesaro e adesso vorrebbe vedere la città.