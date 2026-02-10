La pizza italiana di Confine è stata protagonista di uno degli spot pubblicitari andati in onda durante la famosa finale del Super Bowl 2026

Il Super Bowl non è solo l’evento sportivo più seguito degli Stati Uniti, ma un vero e proprio fenomeno culturale globale. Ogni anno la finale del campionato di football americano ferma quasi tutta l’America davanti allo schermo, trasformandosi in un evento molto seguito. Nato nel 1967, il Super Bowl è diventato nel tempo una vetrina dove sport, musica e intrattenimento si fondono in uno spettacolo unico. Dato l’alto seguito, anche gli spot pubblicitari rappresentano uno degli elementi più attesi. Apparire durante il Super Bowl, infatti, significa entrare nell’immaginario collettivo di milioni di spettatori. Quest’anno è riuscita nell’impresa, durante la finale del Super Bowl 2026, la pizza italiana che è comparsa tra le pubblicità dello show.

La pizza che ha conquistato anche la finale del Super Bowl 2026

Non è certo una novità che la pizza sia uno dei piatti più consumati durante la notte del Super Bowl. Negli Stati Uniti se ne ordinano milioni di cartoni mentre si tifa per la propria squadra e si guarda lo show. Durante il Super Bowl 2026, la pizza non è stata protagonista solo delle tavole americane ma anche degli schermi. Uno degli spot più commentati e apprezzati, infatti, è stato quello di una pizzeria milanese.

Protagonista del video è Stanley Tucci, giornalista amatissimo dal pubblico statunitense e da anni legato all’Italia e alla nostra cucina che recentemente è diventata anche Patrimonio UNESCO. Nel filmato, andato in onda durante la finale, Tucci racconta e assaggia la pizza di Confine, locale di Milano che nel 2025 ha conquistato il secondo posto della classifica delle migliori pizzerie, di 50 Top Pizza Italia 2025. Ideatori del progetto Confine Mario Ventura e Francesco Capece, che nel 2025 ha vinto anche il titolo di Miglior Pizzaiolo Under 35 dell’anno.

Nel video, l’attore spiega al pubblico americano che quella che ha davanti è qualcosa di profondamente diverso dalla pizza a cui molti sono abituati. Descrive un impasto lavorato con cura, una lenta cottura al forno e la sua incredibile croccantezza. Tucci, poi, assaggia davvero la pizza davanti alla telecamera mostrando tutta la sua soddisfazione.

La pizza che ha conquistato gli atleti alle Olimpiadi Milano-Cortina

Se la pizza ha brillato sugli schermi del Super Bowl, nelle stesse settimane era già protagonista assoluta sulle tavole degli atleti delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo le critiche emerse durante Parigi 2024 sulla gestione del cibo nei villaggi olimpici, l’organizzazione italiana ha scelto un approccio diverso.

Come ha raccontato Reuters, numerosi atleti arrivati a Livigno per le gare di freestyle e snowboard hanno eletto la pizza a pasto preferito fin dai primi giorni. Molti snowboarder statunitensi hanno scelto la pizza come primo pasto ufficiale dopo le prove in pista, raccontando sui social di mangiarla quasi quotidianamente. Nei ristoranti della zona, accanto alle specialità locali, le pizze sono diventate uno dei piatti più ordinati. A Livigno, locali storici come il ristorante Garden propongono impasti sottili e pizze speciali.

Anche a Cortina d’Ampezzo la pizza è entrata nella narrazione olimpica. Qui spicca la storia legata a Lindsey Vonn, cliente affezionata da anni del ristorante Cinque Torri, dove ha sempre ordinato la stessa cosa: una Margherita. Un’abitudine così consolidata da ispirare una pizza a lei dedicata. Accanto alla pizza, sulle tavole degli atleti non mancano pasta, lasagne, gnocchi e focacce, ma un altro dei cibi molto elogiati è il tiramisù.