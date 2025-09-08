Alla scoperta delle migliori 150 pizzerie italiane del 2025: regione per regione tutti i locali nominati per la nuova edizione di Pizza Italia Awards

Nuova edizione di Pizza Awards Italia, l’evento che assegna gli Oscar alle migliori pizzerie del nostro Paese, selezionate e votata da 200 giornalisti.

Pizza Italia Awards 2025, le 150 migliori pizzerie d’Italia

Il meccanismo di Pizza Awards Italia 2025 prevede una classifica generale e un vincitore per ogni regione. In attesa della serata di premiazione in programma lunedì 29 settembre a Roma, presso la splendida location di Spazio Novecento, sono state indicate le 150 migliori pizzerie d’Italia regione per regione.

L’Accademia guidata da Vincenzo Pagano ha selezionato le 150 pizzerie che andranno a contendersi il primo posto della classifica generale. Oltre alle migliori pizzerie d’Italia e alla migliore pizzeria regionale, verranno eletti anche i migliori professionisti con i premi dedicati al miglior pizzaiolo, alla miglior pizzaziola, al miglior under 35 e al miglior fornaio.

Tra i premi speciali troviamo le categoria che riguardano: pizza tradizionale, pizza contemporanea, pizza creativa, pizza fritta, pizza Margherita, carta delle pizze, carta dei vini, carta delle birre, servizio di sala, nuova apertura, catena e comunicazione.

Pizza Italia Awards 2025, le migliori pizzerie regione per regione

Abruzzo

Fermenta – Chieti

Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (Chieti)

Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (Teramo)

La Sorgente – Guardiagrele (Chieti)

Basilicata

Fandango – Potenza

Glamour Antonello Scatorchia – Rionero in Vulture (Potenza)

Proxima Franco Pepe – Lavello (Potenza)

Calabria

#1 Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)

#2 Campana 12 – Corigliano (Cosenza)

#3 Vincenzo Fotia – Siderno (Reggio Calabria)

Campania

Diego Vitagliano – Napoli

50 Kalò – Napoli

Bro – Napoli

Cambia-menti di Ciccio Vitiello – Caserta

Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa (Caserta)

Concettina ai Tre Santi (Ciro Oliva) – Napoli

Da Attilio alla Pignasecca – Napoli

Da Lioniello – Succivo (Caserta)

Decimo Scalo – Caserta

Don Antonio 1970 – Salerno

Gli Esposito Pizzeria – Salerno

I Borboni – Pontecagnano (Salerno)

I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta

I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta

I Vesuviani – Castello di Cisterna (Napoli)

Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (Benevento)

La Bolla – Caserta

La Contrada – Aversa (Caserta)

La Notizia 53 – Napoli Le Grotticelle – Caggiano (Salerno)

Màdia – Salerno

Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli

Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta)

Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (Napoli)

Raf Bonetta Pizzeria – Pozzuoli (Napoli)

Sorbillo ai Tribunali – Napoli

Vincenzo Capuano Piazza Vittoria – Napoli

Emilia Romagna

Berberè – Bologna

La Bufala – Maranello (Modena)

‘O Fiore Mio – Faenza (Ravenna)

Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia

Friuli Venezia Giulia

Al Civico 6 – Trieste

Antonio Ferraro Laboratorio Pizza – Gorizia

Gabin Gusto Esclamativo – Udine

Lazio

180 G – Roma

A Rota – Roma

Angelo Pezzella – Roma

Avenida Calò – Roma

Casale Rufini – Gallicano nel Lazio (Roma)

Clementina – Fiumicino (Roma)

Crunch – Roma

Il Casaletto – Grotte Santo Stefano (Viterbo)

In Fucina – Roma

L’Elementare – Roma

La Gatta Mangiona – Roma

La Masardona – Roma

Luca! – Frosinone

Marita – Roma

Mater – Fiano Romano (Roma)

Pizzeria della Passeggiata – Priverno (Latina)

Pro Loco Pinciano – Roma

Pucci & Manella – Formia (Latina)

Seu Illuminati – Roma

TAC Thin and Crunchy – Roma

Tonda – Roma

Liguria

Kilo – Imperia

Officine del Cibo – Sarzana (La Spezia)

Senese Pizza Napoletana in Evoluzione – San Remo (Imperia)

Lombardia

Anima Romita – Crema (Cremona)

Capuano’s – Milano

Cocciuto – Milano

Confine Pizza & Cantina – Milano

Crosta – Milano

Denis Pizza di Montagna – Milano

Dry Milano – Milano

Enosteria Lipen – Triuggio (Monza e Brianza)

Gennaro Rapido A’ Rot e Carrett – Milano

Inedito – Brescia

La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia)

La Lanterna – Castione della Presolana (Bergamo)

Materia – Milano

Modus – Milano

Montegrigna – Tric Trac – Legnano (Milano)

Rock dal 1978 – Bione (Brescia)

Sirani – Brescia

Marche

Cavò Lieviti e Distillati – Senigallia (Ancona)

Farina Pizzeria – Pesaro

Mamma Rosa – Ortezzano (Fermo)

Mezzometro – Senigallia (Ancona)

Molise

Al Centrale – Campobasso

Bas & Co – Pesche (Isernia)

Roberto Miele Pizzaiuolo – Campobasso

Piemonte

Fuori Tempo – Torino

Gusto Madre – Alba (Cuneo)

Libery Pizza & Artigianal Beer – Torino

Perbacco – La Morra (Cuneo)

Sesto Gusto – Torino

Sileo Pizzeria – Nucetto (Cuneo)

Uâo Pizza – Torino

Puglia

400 Gradi – Lecce

Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)

Galileo – Trani (Barletta-Andria-Trani)

Il Patriarca – Bitonto (Bari)

La Cruna del Lago – Lesina (Foggia)

Lievita 72 Neapolitan Pizza – Gallipoli (Lecce)

Luppolo & Farina – Latiano (Brindisi)

Pulcinella – (Barletta-Andria-Trani)

Spicchi d’Arte – Gagliano del Capo (Lecce)

Sardegna

Framento – Cagliari

Maiori c/o Palazzo Doglio – Cagliari

Pizzeria Bosco – Tempio Pausania (Sassari)

Re|Mi – Sassari

Sa Scolla – Cagliari

Sicilia

Ammodo – La pizza di Daniele Vaccarella – Palermo

Archestrato di Gela – Palermo

La Braciera – Palermo

L’Orso – Messina

Piano B – Siracusa

Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)

Sitàri Sorce Family – Agrigento

That’s Amore Pizzeria – Raffadali (Agrigento)

Verace Elettrica – Milazzo (Messina)

Toscana

Apogeo Giovannini – Pietrasanta (Lucca)

Battil’Oro – Fuochi+Lieviti+Spiriti – Querceta (Lucca)

Bottega Dani – Cecina (Livorno)

Chicco – Colle Val d’Elsa (Siena)

Cipriano Pizzeria – Firenze

Giotto – Firenze

Giovanni Santarpia – Firenze

Il Vecchio e il Mare – Firenze

La Divina Pizza – Firenze

La Pergola – Radicondoli (Siena)

Lo Spela – Greve in Chianti (Firenze)

O’ Scugnizzo – Arezzo

Trentino Alto Adige

Acquaefarina – Trento

Il Corso – Bolzano

Soulfood – Merano (Bolzano)

Umbria

Claudio Al Vicolo – Orvieto (Terni)

Da Andrea Pizza Contemporanea – Perugia

Meunier Champagne e Pizza – Corciano (Perugia)

Valle d’Aosta

Du Tunnel – Courmayeur (Aosta)

I Saulle – Quart (Aosta)

Veneto