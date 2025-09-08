Le migliori 150 pizzerie italiane per Pizza Italia Awards 2025
Alla scoperta delle migliori 150 pizzerie italiane del 2025: regione per regione tutti i locali nominati per la nuova edizione di Pizza Italia Awards
Nuova edizione di Pizza Awards Italia, l’evento che assegna gli Oscar alle migliori pizzerie del nostro Paese, selezionate e votata da 200 giornalisti.
Pizza Italia Awards 2025, le 150 migliori pizzerie d’Italia
Il meccanismo di Pizza Awards Italia 2025 prevede una classifica generale e un vincitore per ogni regione. In attesa della serata di premiazione in programma lunedì 29 settembre a Roma, presso la splendida location di Spazio Novecento, sono state indicate le 150 migliori pizzerie d’Italia regione per regione.
L’Accademia guidata da Vincenzo Pagano ha selezionato le 150 pizzerie che andranno a contendersi il primo posto della classifica generale. Oltre alle migliori pizzerie d’Italia e alla migliore pizzeria regionale, verranno eletti anche i migliori professionisti con i premi dedicati al miglior pizzaiolo, alla miglior pizzaziola, al miglior under 35 e al miglior fornaio.
Tra i premi speciali troviamo le categoria che riguardano: pizza tradizionale, pizza contemporanea, pizza creativa, pizza fritta, pizza Margherita, carta delle pizze, carta dei vini, carta delle birre, servizio di sala, nuova apertura, catena e comunicazione.
Pizza Italia Awards 2025, le migliori pizzerie regione per regione
Abruzzo
- Fermenta – Chieti
- Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (Chieti)
- Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (Teramo)
- La Sorgente – Guardiagrele (Chieti)
Basilicata
- Fandango – Potenza
- Glamour Antonello Scatorchia – Rionero in Vulture (Potenza)
- Proxima Franco Pepe – Lavello (Potenza)
Calabria
- #1 Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)
- #2 Campana 12 – Corigliano (Cosenza)
- #3 Vincenzo Fotia – Siderno (Reggio Calabria)
Campania
- Diego Vitagliano – Napoli
- 50 Kalò – Napoli
- Bro – Napoli
- Cambia-menti di Ciccio Vitiello – Caserta
- Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa (Caserta)
- Concettina ai Tre Santi (Ciro Oliva) – Napoli
- Da Attilio alla Pignasecca – Napoli
- Da Lioniello – Succivo (Caserta)
- Decimo Scalo – Caserta
- Don Antonio 1970 – Salerno
- Gli Esposito Pizzeria – Salerno
- I Borboni – Pontecagnano (Salerno)
- I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta
- I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta
- I Vesuviani – Castello di Cisterna (Napoli)
- Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (Benevento)
- La Bolla – Caserta
- La Contrada – Aversa (Caserta)
- La Notizia 53 – Napoli Le Grotticelle – Caggiano (Salerno)
- Màdia – Salerno
- Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli
- Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta)
- Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (Napoli)
- Raf Bonetta Pizzeria – Pozzuoli (Napoli)
- Sorbillo ai Tribunali – Napoli
- Vincenzo Capuano Piazza Vittoria – Napoli
Emilia Romagna
- Berberè – Bologna
- La Bufala – Maranello (Modena)
- ‘O Fiore Mio – Faenza (Ravenna)
- Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia
Friuli Venezia Giulia
- Al Civico 6 – Trieste
- Antonio Ferraro Laboratorio Pizza – Gorizia
- Gabin Gusto Esclamativo – Udine
Lazio
- 180 G – Roma
- A Rota – Roma
- Angelo Pezzella – Roma
- Avenida Calò – Roma
- Casale Rufini – Gallicano nel Lazio (Roma)
- Clementina – Fiumicino (Roma)
- Crunch – Roma
- Il Casaletto – Grotte Santo Stefano (Viterbo)
- In Fucina – Roma
- L’Elementare – Roma
- La Gatta Mangiona – Roma
- La Masardona – Roma
- Luca! – Frosinone
- Marita – Roma
- Mater – Fiano Romano (Roma)
- Pizzeria della Passeggiata – Priverno (Latina)
- Pro Loco Pinciano – Roma
- Pucci & Manella – Formia (Latina)
- Seu Illuminati – Roma
- TAC Thin and Crunchy – Roma
- Tonda – Roma
Liguria
- Kilo – Imperia
- Officine del Cibo – Sarzana (La Spezia)
- Senese Pizza Napoletana in Evoluzione – San Remo (Imperia)
Lombardia
- Anima Romita – Crema (Cremona)
- Capuano’s – Milano
- Cocciuto – Milano
- Confine Pizza & Cantina – Milano
- Crosta – Milano
- Denis Pizza di Montagna – Milano
- Dry Milano – Milano
- Enosteria Lipen – Triuggio (Monza e Brianza)
- Gennaro Rapido A’ Rot e Carrett – Milano
- Inedito – Brescia
- La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia)
- La Lanterna – Castione della Presolana (Bergamo)
- Materia – Milano
- Modus – Milano
- Montegrigna – Tric Trac – Legnano (Milano)
- Rock dal 1978 – Bione (Brescia)
- Sirani – Brescia
Marche
- Cavò Lieviti e Distillati – Senigallia (Ancona)
- Farina Pizzeria – Pesaro
- Mamma Rosa – Ortezzano (Fermo)
- Mezzometro – Senigallia (Ancona)
Molise
- Al Centrale – Campobasso
- Bas & Co – Pesche (Isernia)
- Roberto Miele Pizzaiuolo – Campobasso
Piemonte
- Fuori Tempo – Torino
- Gusto Madre – Alba (Cuneo)
- Libery Pizza & Artigianal Beer – Torino
- Perbacco – La Morra (Cuneo)
- Sesto Gusto – Torino
- Sileo Pizzeria – Nucetto (Cuneo)
- Uâo Pizza – Torino
Puglia
- 400 Gradi – Lecce
- Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)
- Galileo – Trani (Barletta-Andria-Trani)
- Il Patriarca – Bitonto (Bari)
- La Cruna del Lago – Lesina (Foggia)
- Lievita 72 Neapolitan Pizza – Gallipoli (Lecce)
- Luppolo & Farina – Latiano (Brindisi)
- Pulcinella – (Barletta-Andria-Trani)
- Spicchi d’Arte – Gagliano del Capo (Lecce)
Sardegna
- Framento – Cagliari
- Maiori c/o Palazzo Doglio – Cagliari
- Pizzeria Bosco – Tempio Pausania (Sassari)
- Re|Mi – Sassari
- Sa Scolla – Cagliari
Sicilia
- Ammodo – La pizza di Daniele Vaccarella – Palermo
- Archestrato di Gela – Palermo
- La Braciera – Palermo
- L’Orso – Messina
- Piano B – Siracusa
- Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)
- Sitàri Sorce Family – Agrigento
- That’s Amore Pizzeria – Raffadali (Agrigento)
- Verace Elettrica – Milazzo (Messina)
Toscana
- Apogeo Giovannini – Pietrasanta (Lucca)
- Battil’Oro – Fuochi+Lieviti+Spiriti – Querceta (Lucca)
- Bottega Dani – Cecina (Livorno)
- Chicco – Colle Val d’Elsa (Siena)
- Cipriano Pizzeria – Firenze
- Giotto – Firenze
- Giovanni Santarpia – Firenze
- Il Vecchio e il Mare – Firenze
- La Divina Pizza – Firenze
- La Pergola – Radicondoli (Siena)
- Lo Spela – Greve in Chianti (Firenze)
- O’ Scugnizzo – Arezzo
Trentino Alto Adige
- Acquaefarina – Trento
- Il Corso – Bolzano
- Soulfood – Merano (Bolzano)
Umbria
- Claudio Al Vicolo – Orvieto (Terni)
- Da Andrea Pizza Contemporanea – Perugia
- Meunier Champagne e Pizza – Corciano (Perugia)
Valle d’Aosta
- Du Tunnel – Courmayeur (Aosta)
- I Saulle – Quart (Aosta)
Veneto
- Cuore di Luca Brancati – Marano Vicentino (Vicenza)
- Da Ezio – Alano di Piave (Belluno)
- Gigi Pipa – Este (Padova)
- Grigoris – Mestre (Venezia)
- Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona
- I Tigli – San Bonifacio (Verona)
- Panisfizio – Jesolo (Venezia)
- Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (Verona).
