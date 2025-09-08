Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Le migliori 150 pizzerie italiane per Pizza Italia Awards 2025

Alla scoperta delle migliori 150 pizzerie italiane del 2025: regione per regione tutti i locali nominati per la nuova edizione di Pizza Italia Awards

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuova edizione di Pizza Awards Italia, l’evento che assegna gli Oscar alle migliori pizzerie del nostro Paese, selezionate e votata da 200 giornalisti.

Pizza Italia Awards 2025, le 150 migliori pizzerie d’Italia

Il meccanismo di Pizza Awards Italia 2025 prevede una classifica generale e un vincitore per ogni regione. In attesa della serata di premiazione in programma lunedì 29 settembre a Roma, presso la splendida location di Spazio Novecento, sono state indicate le 150 migliori pizzerie d’Italia regione per regione.

L’Accademia guidata da Vincenzo Pagano ha selezionato le 150 pizzerie che andranno a contendersi il primo posto della classifica generale. Oltre alle migliori pizzerie d’Italia e alla migliore pizzeria regionale, verranno eletti anche i migliori professionisti con i premi dedicati al miglior pizzaiolo, alla miglior pizzaziola, al miglior under 35 e al miglior fornaio.

Tra i premi speciali troviamo le categoria che riguardano: pizza tradizionale, pizza contemporanea, pizza creativa, pizza fritta, pizza Margherita, carta delle pizze, carta dei vini, carta delle birre, servizio di sala, nuova apertura, catena e comunicazione.

Pizza Italia Awards 2025, le migliori pizzerie regione per regione

Abruzzo

  •  Fermenta – Chieti
  •  Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (Chieti)
  •  Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (Teramo)
  •  La Sorgente – Guardiagrele (Chieti)

Basilicata

  •  Fandango – Potenza
  • Glamour Antonello Scatorchia – Rionero in Vulture (Potenza)
  •  Proxima Franco Pepe – Lavello (Potenza)

Calabria

  • #1 Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)
  • #2 Campana 12 – Corigliano (Cosenza)
  • #3 Vincenzo Fotia – Siderno (Reggio Calabria)

Campania

  •  Diego Vitagliano – Napoli
  • 50 Kalò – Napoli
  •  Bro – Napoli
  •  Cambia-menti di Ciccio Vitiello – Caserta
  • Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa (Caserta)
  •  Concettina ai Tre Santi (Ciro Oliva) – Napoli
  •  Da Attilio alla Pignasecca – Napoli
  •  Da Lioniello – Succivo (Caserta)
  •  Decimo Scalo – Caserta
  •  Don Antonio 1970 – Salerno
  •  Gli Esposito Pizzeria – Salerno
  •  I Borboni – Pontecagnano (Salerno)
  •  I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta
  •  I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta
  •  I Vesuviani – Castello di Cisterna (Napoli)
  •  Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (Benevento)
  •  La Bolla – Caserta
  •  La Contrada – Aversa (Caserta)
  •  La Notizia 53 – Napoli Le Grotticelle – Caggiano (Salerno)
  •  Màdia – Salerno
  •  Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli
  •  Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta)
  •  Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (Napoli)
  •  Raf Bonetta Pizzeria – Pozzuoli (Napoli)
  • Sorbillo ai Tribunali – Napoli
  • Vincenzo Capuano Piazza Vittoria – Napoli

Emilia Romagna

  • Berberè – Bologna
  • La Bufala – Maranello (Modena)
  • ‘O Fiore Mio – Faenza (Ravenna)
  • Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia

Friuli Venezia Giulia

  • Al Civico 6 – Trieste
  • Antonio Ferraro Laboratorio Pizza – Gorizia
  • Gabin Gusto Esclamativo – Udine

Lazio

  • 180 G – Roma
  • A Rota – Roma
  • Angelo Pezzella – Roma
  • Avenida Calò – Roma
  • Casale Rufini – Gallicano nel Lazio (Roma)
  • Clementina – Fiumicino (Roma)
  • Crunch – Roma
  • Il Casaletto – Grotte Santo Stefano (Viterbo)
  • In Fucina – Roma
  • L’Elementare – Roma
  • La Gatta Mangiona – Roma
  •  La Masardona – Roma
  •  Luca! – Frosinone
  • Marita – Roma
  •  Mater – Fiano Romano (Roma)
  •  Pizzeria della Passeggiata – Priverno (Latina)
  •  Pro Loco Pinciano – Roma
  •  Pucci & Manella – Formia (Latina)
  •  Seu Illuminati – Roma
  •  TAC Thin and Crunchy – Roma
  •  Tonda – Roma

Liguria

  •  Kilo – Imperia
  •  Officine del Cibo – Sarzana (La Spezia)
  •  Senese Pizza Napoletana in Evoluzione – San Remo (Imperia)

Lombardia

  •  Anima Romita – Crema (Cremona)
  •  Capuano’s – Milano
  •  Cocciuto – Milano
  •  Confine Pizza & Cantina – Milano
  •  Crosta – Milano
  •  Denis Pizza di Montagna – Milano
  •  Dry Milano – Milano
  •  Enosteria Lipen – Triuggio (Monza e Brianza)
  •  Gennaro Rapido A’ Rot e Carrett – Milano
  •  Inedito – Brescia
  •  La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia)
  •  La Lanterna – Castione della Presolana (Bergamo)
  •  Materia – Milano
  •  Modus – Milano
  •  Montegrigna – Tric Trac – Legnano (Milano)
  •  Rock dal 1978 – Bione (Brescia)
  •  Sirani – Brescia

Marche

  • Cavò Lieviti e Distillati – Senigallia (Ancona)
  • Farina Pizzeria – Pesaro
  • Mamma Rosa – Ortezzano (Fermo)
  • Mezzometro – Senigallia (Ancona)

Molise

  • Al Centrale – Campobasso
  • Bas & Co – Pesche (Isernia)
  • Roberto Miele Pizzaiuolo – Campobasso

Piemonte

  • Fuori Tempo – Torino
  • Gusto Madre – Alba (Cuneo)
  • Libery Pizza & Artigianal Beer – Torino
  • Perbacco – La Morra (Cuneo)
  • Sesto Gusto – Torino
  • Sileo Pizzeria – Nucetto (Cuneo)
  • Uâo Pizza – Torino

Puglia

  • 400 Gradi – Lecce
  • Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)
  • Galileo – Trani (Barletta-Andria-Trani)
  • Il Patriarca – Bitonto (Bari)
  • La Cruna del Lago – Lesina (Foggia)
  • Lievita 72 Neapolitan Pizza – Gallipoli (Lecce)
  • Luppolo & Farina – Latiano (Brindisi)
  • Pulcinella – (Barletta-Andria-Trani)
  • Spicchi d’Arte – Gagliano del Capo (Lecce)

Sardegna

  • Framento – Cagliari
  • Maiori c/o Palazzo Doglio – Cagliari
  • Pizzeria Bosco – Tempio Pausania (Sassari)
  • Re|Mi – Sassari
  • Sa Scolla – Cagliari

Sicilia

  • Ammodo – La pizza di Daniele Vaccarella – Palermo
  • Archestrato di Gela – Palermo
  • La Braciera – Palermo
  • L’Orso – Messina
  • Piano B – Siracusa
  • Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)
  • Sitàri Sorce Family – Agrigento
  • That’s Amore Pizzeria – Raffadali (Agrigento)
  • Verace Elettrica – Milazzo (Messina)

Toscana

  • Apogeo Giovannini – Pietrasanta (Lucca)
  • Battil’Oro – Fuochi+Lieviti+Spiriti – Querceta (Lucca)
  • Bottega Dani – Cecina (Livorno)
  • Chicco – Colle Val d’Elsa (Siena)
  • Cipriano Pizzeria – Firenze
  • Giotto – Firenze
  • Giovanni Santarpia – Firenze
  • Il Vecchio e il Mare – Firenze
  • La Divina Pizza – Firenze
  • La Pergola – Radicondoli (Siena)
  • Lo Spela – Greve in Chianti (Firenze)
  • O’ Scugnizzo – Arezzo

Trentino Alto Adige

  • Acquaefarina – Trento
  • Il Corso – Bolzano
  • Soulfood – Merano (Bolzano)

Umbria

  • Claudio Al Vicolo – Orvieto (Terni)
  • Da Andrea Pizza Contemporanea – Perugia
  • Meunier Champagne e Pizza – Corciano (Perugia)

Valle d’Aosta

  • Du Tunnel – Courmayeur (Aosta)
  • I Saulle – Quart (Aosta)

Veneto

  • Cuore di Luca Brancati – Marano Vicentino (Vicenza)
  • Da Ezio – Alano di Piave (Belluno)
  • Gigi Pipa – Este (Padova)
  • Grigoris – Mestre (Venezia)
  • Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona
  • I Tigli – San Bonifacio (Verona)
  • Panisfizio – Jesolo (Venezia)
  • Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (Verona).

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI