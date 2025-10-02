Pizza Awards 2025, le migliori 100 pizzerie d'Italia: classifica
Pizza Awards 2025, sono state svelate le 100 migliori pizzerie d'Italia: ecco la classifica completa e i premi speciali assegnati quest'anno
Nuova edizione di Pizza Awards Italia, evento che ogni anno mette in fila le migliori pizzerie del nostro Paese. La cerimonia di premiazione del 2025 è andata in scena a Roma, nel monumentale salone di Spazio Novecento all’Eur.
Pizza Awards 2025, le migliori pizzerie d’Italia
Al primo posto della classifica dedicata alle migliori pizzerie d’Italia del 2025 troviamo Pepe in Grani di Francesco Pepe a Caiazzo, in provincia di Caserta; secondo posto per I Masanielli di Francesco Martucci a Caserta e terza posizione per Seu Illuminati di Pier Daniele Seu a Roma.
Seguono le pizzerie Diego Vitagliano e 50 Kalo di Ciro Salvo, entrambe di Napoli. Durante l’evento andato in scena a Roma, sono stati assegnati anche tanti premi speciali, a cominciare da quello dedicato al miglior pizzaiolo dell’anno, andato a Francesco Martucci de I Masanielli.
Tra i premi speciali troviamo anche quello dedicato alla migliore pizza al taglio dell’anno, assegnato a Pizzarium di Gabriele Bonci. Il Miglior Format è di Luca Pezzetta e la sua Pizzerie Clementina di Fiumicino, mentre il riconoscimento per la Miglior Catena di Pizzerie è andato a L’Antica Pizzerie da Michele.
La migliore Pizza Margherita del 2025 è quella de I Masanielli di Sasà Martucci a Caserta; a 180g a Roma, invece, è andato il premio per la Miglior Pizza Romana. Assegnato un importante riconoscimento a PizzAut e al suo fondatore Nico Acampora: il premio Miglior Progetto Sociale sulla Pizza.
La classifica
- #1 Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta)
- #2 I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta
- #3 Seu Illuminati – Roma
- #4 10 Diego Vitagliano – Napoli
- #5 50 Kalò – Napoli
- #6 I Tigli – San Bonifacio (Verona)
- #7 Clementina – Fiumicino (Roma)
- #8 180 G – Roma
- #9 I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta
- #10 Dry Milano – Milano
- #11 Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo – Verona
- #12 Da Lionello – Succivo (Caserta)
- #13 Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)
- #14 La Gatta Mangiona – Roma
- #15 Sorbillo ai Tribunali – Napoli
- #16 Cofine Pizza & Cantina – Milano
- #17 Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta
- #18 Oliva da Concettina ai Tre Santi – Napoli
- #19 La Notizia 53B20 – Napoli
- #20 Giovanni Santarpia – Firenze
- #21 Sestogusto – Torino
- #22 Palazzio Petrucci Pizzeria – Napoli
- #23 Bro – Napoli
- #24 Giotto – Firenze
- #25 Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa (Caserta)
- #26 I Vesuviani – Castello di Cisterna (Napoli)
- #27 Pizzeria Salvo – San Giorgio a Cremano (Napoli)
- #28 Da Attilio alla Pignasecca – Napoli
- #29 La Bolla – Caserta
- #30 Vincenzo Capuano – Napoli
- #31 Luca! – Frosinone
- #32 ‘O Fiore Mio – Faenza (Ravenna)
- #33 Raf Bonetta Pizzeria – Pozzuoli (Napoli)
- #34 Gli Esposito Pizzeria – Salerno
- #35 I Borboni – Pontecagnano (Salerno)
- #36 Avenida Calò – Roma
- #37 Modus – Milano
- #38 400 Gradi – Lecce
- #39 Piano B – Siracusa
- #40 Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)
- #41 La Contrada – Aversa (Caserta)
- #42 Maiori – Cagliari
- #43 Tac Thin and Crunchy – Roma
- #44 L’Elementare – Roma
- #45 Angelo Pezzella – Roma
- #46 Fandango – Filiano (Potenza)
- #47 La Masardona – Roma
- #48 Apogeo – Pietrasanta (Lucca)
- #49 Meunier Champagne e Pizza – Corciano (Perugia)
- #50 Impastatori Pompetti – Roseto degli Abruzzi (Teramo)
- #51 Il Segreto di Pulcinella – Montesarchio (Benevento)
- #52 Tonda – Roma
- #53 Framento – Cagliari
- #54 Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (Chieti)
- #55 Crunch – Roma
- #56 Berbere’ – Bologna
- #57 Pro Loco Pinciano – Roma
- #58 L’Orso – Messina
- #59 Campana 12 – Corigliano (Cosenza)
- #60 Le Grotticielle – Caggiano (Salerno)
- #61 A Rota – Roma
- #62 Fermenta – Chieti
- #63 Denis Pizza di Montagna – Milano
- #64 Màdia – Salerno
- #65 Mamma Rosa – Ortezzano (Fermo)
- #66 Mezzometro – Senigallia (Ancona)
- #67 Don Antonio 1970 – Salerno
- #68 Archestrato di Gela – Palermo
- #69 Marita – Roma
- #70 In Fucina Edoardo Papa – Roma
- #71 Decimo Scalo – Casera
- #72 Lievita 72 – Gallipoli (Lecce)
- #73 Bas & Co. – Pesche (Isernia)
- #74 Il Vecchio e il Mare – Firenze
- #75 Gigi Pipa – Este (Padova)
- #76 Acquaefarina – Trento
- #77 Re|Mi – Sassari
- #78 Mater – Fiano Romano (Roma)
- #79 Pizzeria della Passeggiata – Priverno (Latina)
- #80 Canneto Beach 2 – Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani)
- #81 Luppolo & Farina – Latiano (Brindisi)
- #82 Al Civicosei – Trieste
- #83 Officine del Cibo – Sarzana (La Spezia)
- #84 Sitàri Sorce Family – Agrigento
- #85 Pizzeria Bosco – Tempio Pausania (Sassari)
- #86 Battil’Oro – Serravezza (Lucca)
- #87 Grigoris – Mestre (Venezia)
- #88 Ammodo. La Pizza di Daniele V – Palermo
- #89 Lo Spela – Greve in Chianti (Firenze)
- #90 Guglielmo & Enrico Vuolo – Verona
- #91 La Pergola di Radicondoli – Radicondoli (Siena)
- #92 Farina Pizzeria – Pesaro (Pesaro Urbino)
- #93 Pucci & Manella – Formia (Latina)
- #94 Il Casaletto – Grotte Santo Stefano (Viterbo)
- #95 Cuore – Luca Brancati – Marano Vicentino (Vicenza)
- #96 Enosteria Lipen – Triuggio (Monza e Brianza)
- #97 O’ Scugnizzo – Arezzo
- #98 I Saulle – Quart (Aosta)
- #99 Piccola Piedigrotta – Reggio Emilia
- #100 Verace Elettrica – Milazzo (Messina).
Premi Speciali
Miglior Pizza Tradizionale
- #1 Attilio alla Pignasecca – Napoli
- #2 50 Kalò – Napoli
- #3 Concettina ai Tre Santi – Napoli
Miglior Pizza Contemporanea
- #1 Carlo Sammarco 2.0 – Aversa (Caserta)
- #2 Vincenzo Capuano – Napoli
- #3 Palazzo Petrucci – Napoli
Miglior Pizza Creativa
- #1 10 Diego Vitagliano – Napoli
- #2 I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta
- #3 Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo)
Miglior Pizza Fritta
- #1 Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo dal 1935 – Napoli
- #2 Concettina ai Tre Santi – Napoli
- #3 La Masardona – Napoli
Miglior Pizza Romana
- #1 180g – Roma
- #2 Clementina – Fiumicino (Roma)
- #3 Tac – Roma | L’Elementare – Mirko Rizzo – Roma
Miglior Pizza Margherita
- #1 I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta
- #2 Decimo Scalo – Caserta
- #3 Gennaro Rapido – Milano
Miglior Carta delle Pizze
- #1 I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta
- #2 Decimo Scalo – Caserta
- #3 Gennaro Rapido – Milano
Miglior Carta dei Vini
- #1 Confine Pizza e Cantina – Milano
- #2 Clementina – Fiumicino (Roma)
- #3 Da Lionello – Succivo (Caserta)
Miglior Carta degli Champagne
- #1 Meunier Champagne e Pizza – Corciano (Perugia)
- #2 Confine Pizza e Cantina – Milano
- #3 Sant’Isidoro Pizza e Bolle – Roma
Miglior Carta delle Birre
- #1 Framento – Cagliari
- #2 Apogeo – Pietrasanta (Lucca)
- #3 Fermenta Pizzeria – Chieti
Miglior Servizio di Sala
- #1 Gi Esposito – Salerno
- #2 Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)
- #3 I Tigli – San Bonifacio – (Verona) e Avenida Calò – Roma
Miglior Format
- #1 Clementina – Fiumicino (Roma)
- #2 Stella – Milano
- #3 Piccolina Sorbillo – Napoli
Miglior Catena di Pizzerie
- #1 L’Antica Pizzeria da Michele – Napoli
- #2 Sorbillo – Napoli
- #3 Enrico Porzio – Napoli
Miglior Nuova Apertura
- #1 Avenida Calò – Francesco Quintili – Roma
- #2 ‘O Sarracin – Angioletto Tramontano – Milano
- #3 Fina Fina – Marco Quintili – Roma
Miglior Comunicazione
- #1 Bob Alchimia a Spicchi – Montepaone (Catanzaro)
- #2 Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta)
- #3 Crunch – Roma
Miglior Pizza al Taglio
- #1 Pizzarium Gabiele Bonci – Roma
- #2 Tellia – Torino
- #3 Saporè – San Martino Buon Albergo (Verona)
Miglior Progetto Sociale
- #1 Pizzaut – Casina de’ Pecchi (Milano) e Monza
Miglior Pizzaiolo dell’anno
- #1 Francesco Martucci (I Masanielli)
- #2 Franco Pepe (Pepe in Grani)
- #3 Simone Padoan (I Tigli)
- #4 Luca Pezzetta (Clementina)
- #5 Diego Vitagliano Diego Vitagliano)
Miglior Pizzaiola dell’anno
- #1 Roberta Esposito (La Contrada – Marita)
- #2 Amalia Costantini (Mater)
- #3 Giulia Vicini (Giuly Pizza)
- #4 Marzia Buzzanca (Percorsi di Gusto)
- #5 Teresa Iorio (Le figlie di Iorio)
Miglior Pizzaiolo Under 35 dell’anno
- #1 Francesco Capece (Confine)
- #2 Davide Ruotolo (Palazzo Petrucci)
- #3 Luca Mastracci (Luca!)
- #3 Lorenzo Sirabella (Dry)
- #5 Ciccio Vitiello (Cambia-menti)
- #5 Ciro Oliva (Concettina ai Tre Santi)
Miglior Fornaio dell’anno
- #1 Michele Lioniello (Da Lioniello)
- #2 Giovanni Capriello (Sammarco)
- #3 Alessandro Bruno (Clementina)
- #4 Mariano Varriale (La Notizia 53)
- #5 Marco Restuccia (Verace Elettrica)
POTREBBE INTERESSARTI
-
Allarme mandorle in Puglia: cosa sta succedendo
-
Scoperta a Pompei, trovata una panchina d'attesa: a cosa serviva
-
A Castel Gandolfo apre un ristorante in onore di Papa Leone XIV
-
Quanto valgono le case di Giorgio Armani in Italia
-
Chef Barbieri e la cucina in Costiera Amalfitana: "Esco pazzo!"
-
Casting per Il Diavolo veste Prada 2 a Milano: come partecipare
-
Eclissi totale e Luna di sangue, quando e dove vederla in Italia
-
I migliori ospedali specialistici d'Italia: la classifica 2026
-
4 Hotel con Bruno Barbieri all'Isola d'Elba: il miglior albergo