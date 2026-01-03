Portofino, Pier Silvio Berlusconi trasloca a Villa San Sebastiano

Pier Silvio Berlusconi trasloca a Portofino: la famiglia del numero uno di Mediaset si trasferisce nella nuova proprietà di Villa San Sebastiano

Pier Silvio Berlusconi cambia residenza ma resta a Portofino: il numero uno di Mediaset avrebbe lasciato la storica villa della località ligure a picco sul mare per trasferirsi, con la moglie Silvia Toffanin e i due figli, nel complesso di villa San Sebastiano in collina, ristrutturato nel corso degli ultimi anni.

Pier Silvio Berlusconi trasloca a Villa San Sebastiano

La notizia è riportata da ‘La Repubblica’. La famiglia di Pier Silvio Berlusconi vive da anni a Portofino: per loro si tratta di un trasferimento da una zona all’altra della splendida cittadina della Liguria. Addio alla storica villa Bonomi Bolchini che Silvio Berlusconi aveva scelto negli anni Novanta come residenza estiva sulla riviera: un castello a picco sul golfo di Paraggi dove era affittuario, perché il proprietario Campanini Bonini non aveva mai voluto cedere l’immobile, nemmeno all’ex Presidente del Consiglio.

Villa San Sebastiano è stata acquistata qualche anno fa da Pier Silvio Berlusconi: il complesso risale al Cinquecento ma è stato oggetto anche di una ristrutturazione avvenuta negli anni Settanta e curata da Gae Aulenti. La dimora è di 1.300 metri quadrati con nove camere, sette bagni e una splendida piscina. Del complesso fa parte anche un terreno di un ettaro e mezzo che circonda la villa, articolato in frutteto, vigneto e uliveto.

Il legame della famiglia Berlusconi con Portofino

Quello della famiglia Berlusconi con Portofino è un legame storico: la riviera era tra i luoghi più amati da Silvio che ha passato lì tanti giorni felici insieme ai propri cari. A pochi giorni dalla scomparsa del Cavaliere, avvenuta il 12 giugno del 2023, a Portofino si erano mossi per dedicare una strada alla memoria dell’ex Presidente del Consiglio. Come riportato da ‘Genova24’, la via Silvio Berlusconi a Portofino verrà inaugurata entro la primavera del 2026, dopo l’annuncio della decisione di dedica toponomastica avvenuto nel corso del 2024.

La strada che porterà il nome del Cavaliere è una via pedonale lunga circa mezzo chilometro: parte dall’estremità a del Molo Umberto I e sale tra la macchia mediterranea al Castello Brown e al parco da cui è possibile godere di una vista meravigliosa sul centro storico del Borgo e sul Golfo Marconi. Quella strada, inaugurata dal sindaco Matteo Viacava e dall’assessore regionale, al momento è oggetto di lavori di adeguamento, in particolare relativi alla pavimentazione alla canalizzazione dell’acqua piovana.

L’acquisto di Casa Vianello da parte di Berlusconi

Durante il mese di ottobre del 2025 aveva fatto notizia l’acquisto di Casa Vianello da parte di Pier Silvio Berlusconi: l’appartamento di Segrate, un attico di quasi 300 metri quadrati, è diventato famoso negli anni per aver ospitato Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Pier Silvio ha acquistato l’originale Casa Vianello, dove hanno abitato Sandra e Raimondo, e non quella in cui è stata ambientata la loro celebre sitcom. L’attico si trova nel cuore di Milano 2, il quartiere realizzato da Silvio Berlusconi negli anni Settanta a due passa da Palazzo dei Cigni, a lungo il cuore pulsante di Mediaset.

L’appartamento, distribuito su due piano, è composto da un ampio soggiorno, cucina, camera da pranzo, studio, cinque camere da letto e due bagni. Presenti anche diversi terrazzi e balconi con un affaccio meraviglioso su Segrate e un box auto di 51 metri quadrati annesso all’edificio.