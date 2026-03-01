Inserito nella classifica del Financial Times, il Piemonte dimostra ancora una volta la sua capacità nell'attrarre investimenti internazionali

C’è grande interesse, da parte degli investitori internazionali, sul territorio italiano e sulla sua economia: è il caso del Piemonte, che grazie alla nuova Manifattura Bulgari di Valenza (prov. di Alessandria) si dimostra ancora una volta tra le realtà più attrattive d’Italia. Tanto da essere inserito nella speciale classifica stilata dal Financial Times come uno dei progetti di investimento più importanti a livello europeo. Scopriamo qualcosa in più.

Il Piemonte conquista il Financial Times

Il nuovo rapporto “Investment Impact Awards 2026”, stilato dal Financial Times, riporta l’attenzione sull’Italia – e più specificatamente sul Piemonte: a rivelarlo è fDi Intelligence, testata specializzata del quotidiano economico-finanziario britannico, che ha acceso i riflettori su un investimento particolarmente importante. Si tratta dell’inaugurazione della nuova Manifattura Bulgari di Valenza: piccola cittadina in provincia di Alessandria ha accolto il colosso della gioielleria nel 2025.

Il progetto, firmato dalla LVMH di Bernard Arnault, è stato inserito tra gli investimenti europei di medie dimensioni con il maggior impatto sul territorio e sull’economia locale e nazionale, aggiudicandosi il sesto posto in questa speciale classifica. “In questi anni il Piemonte ha definito e attuato una strategia strutturata di attrazione degli investimenti, fondata su programmazione, semplificazione amministrativa, accompagnamento agli imprenditori, costruzione di relazioni istituzionali dirette e continuative con gli investitori internazionali e valorizzazione delle filiere produttive strategiche” – ha affermato Alberto Cirio, presidente della Regione.

L’obiettivo, ora, è quello di consolidare i risultati raggiunti a livello internazionale, migliorando la competitività del territorio – anche grazie all’intervento del Financial Times, che ha dimostrato l’attrattività del Piemonte nel contesto europeo. “Continueremo a consolidare il Piemonte quale piattaforma europea della manifattura di qualità, sostenere l’innovazione e creare occupazione stabile e qualificata, con strumenti mirati e una collaborazione costante tra istituzioni e sistema produttivo” – ha aggiunto Cirio.

L’investimento in Piemonte tra i più importanti d’Europa

La Manifattura Bulgari di Valenza è uno degli esempi più interessanti di investimento sul territorio piemontese. Il marchio prevede il raddoppio della capacità produttiva dell’azienda locale, grazie ad un ampliamento della superficie lavorativa (che toccherà i 33mila metri quadri) e la creazione di 500 posti di lavoro entro il 2029. Un progetto, dunque, che mira a dare nuova occupazione e, al tempo stesso, a dare competitività internazionale al Made in Italy, sfruttando le competenze artigianali locali.

“La Manifattura di Valenza rappresenta il fiore all’occhiello della visione integrata che Bulgari dedica ai propri siti produttivi. Questo polo d’eccellenza è volto a presidiare l’intera filiera all’interno di un contesto che promuove innovazione, miglioramento continuo e cultura della qualità, fondato sui più elevati standard ambientali e sociali” – ha spiegato Corinne Le Foll, direttrice dell’unità Alta gioielleria di Bulgari.

Il progetto firmato da LVMH è solo l’ultimo di una serie di investimenti internazionali che, negli ultimi anni, si sono concentrati in Piemonte. Il territorio vanta infatti la presenza di oltre 1.300 multinazionali estere, principalmente provenienti da Francia, Germania, Stati Uniti, Svizzera e Regno Unito, per un valore aggiunto di ben 15 miliardi di euro. Tanto che, come riportato dall’azienda di consulenza TEHA Group, la regione si attesta al secondo posto in Italia per occupati e valore aggiunto generato da imprese estere.