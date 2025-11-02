di
Le piazze salotto più belle d'Italia, da Nord a Sud
Le città italiane sono piene di esempi di piazze salotto: luoghi centrali nella vita cittadina, colmi di storia e arte. Il ‘Corriere della Sera’ ha eletto le piazze più belle dal Nord al Sud.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Classifica migliori spa al mondo per il Times: l'Italia è al top
-
La classifica 2025 delle città italiane con il clima migliore
-
La teoria di Enzo Iacchetti sul lago Maggiore e la sua umoralità
-
La classifica dei 24 migliori ristoranti raffinati in Italia
-
I migliori viaggi da fare nel 2026, le mete di tendenza
-
Il Treno del Foliage tra Italia e Svizzera ha conquistato il NYT
-
Dove e quando apre il locale di Chef Mainardi con un solo tavolo
-
4 Hotel di Bruno Barbieri a Bari: il miglior albergo
-
A Venezia turista segue il navigatore e finisce nel canale: video