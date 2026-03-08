Per celebrare la Festa della Donna anche chef Borghese ha deciso di realizzare presso i suoi ristoranti di Milano e Venezia due piatti speciali

L’8 marzo è una data simbolica che celebra il ruolo delle donne nella società. Anche nel mondo della ristorazione molti chef scelgono di rendere omaggio a questa ricorrenza con menu speciali e piatti dedicati. Tra questi c’è anche Alessandro Borghese, che per la Festa della Donna 2026 ha ideato due creazioni gastronomiche pensate per raccontare l’universo femminile attraverso la cucina.

I piatti speciali ideati da Borghese per la Festa della Donna

Chef Borghese ha deciso di celebrare la ricorrenza dell’8 marzo nei suoi ristoranti AB – Il lusso della semplicità con un concept originale. Il progetto prende il nome di “La Luce della Donna”. Non si tratta soltanto di una proposta gastronomica, ma di un omaggio alla figura femminile. Le due creazioni speciali sono disponibili per pochi giorni, dal 6 all’8 marzo, e sono state pensate per essere un tributo alle sue figlie Alexandra e Arizona.

Nel ristorante AB – Il lusso della semplicità Venezia celebra la ricorrenza dell’8 marzo con una creazione esclusiva chiamata “Arizona”, dedicata alla primogenita dello chef. Il locale veneziano si trova nello storico Palazzo Vendramin Calergi, edificio affacciato sul Canal Grande che ospita anche il Casinò di Venezia, una delle location più affascinanti della città.

In questo caso il piatto è salato e rappresenta un’interpretazione creativa della cucina italiana contemporanea. La proposta si presenta come una composizione di girasoli di pasta alle spezie dolci, ripieni di formaggio di capra fresco. Il piatto viene completato da gambero rosa marinato al lime, salsa al lievito, rapa rossa ed erbe della laguna veneziana.

Parallelamente, anche il ristorante AB – Il lusso della semplicità Milano, situato nel quartiere CityLife, celebra la Festa della Donna con un dessert speciale chiamato “Alexandra”. Il nome è un chiaro riferimento alla secondogenita dello chef. Il piatto è una composizione che combina consistenze e sapori particolari. Alla base troviamo una bavarese alla vaniglia accompagnata da una mousse al cioccolato bianco e yuzu, agrume giapponese dal profumo intenso. A completare il dessert ci sono una gelée di ananas e lime e un crispy al passion fruit.

Il successo di Alessandro Borghese con il programma 4 Ristoranti

Oltre alla sua attività imprenditoriale nel settore della ristorazione, Alessandro Borghese è diventato negli anni uno dei volti più noti della televisione italiana grazie al programma Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Il format, in onda su Sky Uno e disponibile anche sulla piattaforma NOW, è ormai giunto alla sua undicesima stagione e continua a registrare ascolti molto elevati.

Il meccanismo del programma è diventato un vero marchio di fabbrica. In ogni puntata quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per conquistare il titolo di miglior locale della categoria. I partecipanti visitano i ristoranti degli avversari e valutano diversi aspetti dell’esperienza gastronomica: la location, il menu, il servizio e il conto. A questi elementi si aggiunge sempre una categoria speciale legata a un piatto simbolo del territorio. Alla fine della gara arriva il momento più atteso con il voto di Borghese. Il giudizio dello chef può confermare oppure ribaltare la classifica finale, creando spesso momenti di tensione e colpi di scena.

Nel corso degli anni il programma ha attraversato tutta l’Italia, raccontando tradizioni culinarie e realtà gastronomiche locali. Il legame tra il programma e il pubblico è diventato così forte che nel 2025 è stato celebrato il decennale con un grande evento a Milano, in Piazza dei Mercanti, dove centinaia di fan hanno potuto incontrare lo chef. La nuova stagione 2025-2026 ha continuato questa scoperta gastronomica, toccando località molto diverse tra loro. Il suo viaggio tra i ristoranti italiani è andato dai Colli Piacentini fino all’Etna, passando per città come Torino, Pisa, Chioggia e Reggio Calabria.