Chef Alessandro Borghese ha pensato per i suoi ristoranti AB – Il Lusso della Felicità di Milano e Venezia due piatti speciali per festeggiare Pasqua

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Quando si parla di cucina italiana contemporanea, uno dei nomi più noti è quello di Alessandro Borghese. Chef, imprenditore e volto televisivo, Borghese è riuscito negli anni a costruire un’identità forte. Accanto al successo televisivo, lo chef porta avanti la gestione dei suoi ristoranti, diventati veri punti di riferimento per chi cerca un’esperienza gastronomica speciale. Anche per la Pasqua 2026, Borghese ha deciso di proporre menu speciali nei suoi locali di Milano e Venezia, pensati per celebrare la stagione primaverile con piatti dedicati e eventi collaterali.

Il piatto speciale di Borghese per Pasqua al ristorante di Milano

Chef Borghese, nonostante il successo avuto con l’ultima edizione di 4 Ristoranti, non ha smesso di pensare anche ai suoi locali di Milano e Venezia. Come molti altri chef italiani, anche Alessandro Borghese ha pensato di realizzare un menu speciale per festeggiare Pasqua 2026 nei suoi ristoranti in Lombardia e Veneto. Il ristorante AB – Il Lusso della Felicità, situato a Milano in zona CityLife, rappresenta uno dei progetti più importanti di Borghese. L’ambiente è moderno e curato, con uno stile che riflette perfettamente la filosofia dello chef.

Per la domenica di Pasqua 2026 e il lunedì di Pasquetta, il ristorante milanese propone un piatto fuori dal menu degustazione che è stato pensato per esaltare i sapori della primavera. Si chiama “Risveglio di Primavera”, una creazione disponibile nei giorni dal 3 al 7 aprile che racconta la stagione primaverile attraverso ingredienti freschi. Il piatto, infatti, combina asparago verde e salsa allo zafferano, arricchiti da elementi come aglio orsino, chutney di nespole, uovo in camicia e scaglie di nocciole. A completare il tutto, la presenza della bottarga di muggine e dell’olio al cipollotto.

Il piatto speciale di Borghese per Pasqua al ristorante di Venezia

Il ristorante veneziano di Borghese, invece, offre un’esperienza completamente diversa rispetto a Milano. Situato all’interno dello storico Palazzo Vendramin Calergi, sede anche del Casinò di Venezia, il locale veneziano AB – Il Lusso della Semplicità si distingue per una cornice unica, dove storia e gastronomia si incontrano. Per Pasqua 2026, il ristorante apre sia a pranzo sia a cena nella giornata di domenica, mentre per Pasquetta propone il servizio a pranzo. In questa occasione viene presentato “Spring Affair”, un piatto speciale disponibile per il periodo dal 3 al 6 aprile fuori dal menu degustazione e pensato per celebrare la stagione primaverile.

La proposta ruota attorno all’agnello alla brace, accompagnato da ingredienti che creano una combinazione unica. Tra gli ingredienti particolari ci sono l’asparago bianco unito alle fragole, mentre la salsa “XO di laguna” si presenta come un richiamo al territorio. A completare il piatto, ci sono elementi come la piadina di pancia di agnello, le verdure fermentate e il rafano, che contribuiscono a creare una composizione complessa ma equilibrata.

L’esperienza veneziana è però arricchita anche da un evento culturale. Nel mese di aprile, infatti, la location ospiterà una mostra temporanea legata al progetto artistico DRIP di Alvin e Cheone, curato da Simone Ceschin. L’inaugurazione, prevista con una cerimonia organizzata il 1° aprile alle 18.30, trasforma così il ristorante in uno spazio dove il buon cibo incontra la cultura.