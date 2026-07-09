I piatti da provare almeno una volta nella vita: uno è italiano

Il New York Times ha svelato quali sono i piatti da provare almeno una volta nella vita: all'interno della classifica c'è anche un'eccellenza italiana

La critica gastronomica del New York Times, Ligaya Mishan, ha stilato la classifica dedicata ai piatti da provare almeno una volta nella vita: nella graduatoria c’è anche una specialità tutta italiana.

Piatti da provare una volta nella vita: c’è la pizza di Pepe in Grani

Porta la firma di Franco Pepe l’unica eccellenza italiana presente nella classifica stilata dal New York Times: si tratta della pizza Sensazione di Costiera della pizzeria Pepe in Grani situata a Caiazzo, in provincia di Caserta.

Sensazione di Costiera è una pizza fritta che riesce a racchiudere tutto il profumo e il sapore del Mediterraneo in un solo morso, con materie prime semplici e genuine della tradizione campana. Tra gli ingredienti troviamo il pomodoro ramato, le acciughe di Cetara sott’olio, aglio e peperoncino in polvere, prezzemolo tritato e scorza di limone.

Delle creazioni di Pepe in Grani la critica gastronomica del New York Times, Ligaya Mishan, ha scritto: “Ogni ingrediente della pizzeria è profondamente legato al suo territorio. I pomodori della Costiera Amalfitana sono raccolti direttamente dalla pianta, le alici provengono del borgo marinaro di Cetara, i limoni sono coltivati a Sorrento, affacciata sul golfo”.

L’autrice dell’articolo ha inoltre elogiato Franco Pepe scrivendo: “Non sono il solo a sostenere che il proprietario del ristorante, Franco Pepe, sia il più grande pizzaiolo del mondo”. Sul canale YouTube de ‘Il Mattino, è stato pubblicato un video dove lo stesso Franco Pepe racconta cosa abbia dopo aver scoperto di essere stato inserito nella prestigiosa classifica del New York Times:

“L’ho scoperto grazie a un mio cliente americano che si trovava in Giappone, mi ha chiamato di prima mattina dicendomi che ero sul New York Times. Io no ci credevo, sono rimasto davvero sconvolto da questa notizia, per l’emozione soprattutto. In cosa questo riconoscimento è diverso dagli altri? Perché sei su un giornale importante, non conosco chi ha scritto l’articolo, la giornalista che poi è venuta anche da me. Questa è la cosa più bella, quando ti arrivano riconoscimenti senza cercarli, senza interagire”.

Franco Pepe, premiato nel 2024 all’evento The Best Chef di Dubai, ha poi reso onore al NYT per il prestigioso riconoscimento attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram: “Sono profondamente grato e onorato di vedere la nostra Sensazione di costiera in questo articolo. Ogni pizza racconta una storia di passione, gente e amore per la nostra terra. Vedere quella storia condivisa in queste pagine è emozionante. Grazie di cuore per questo bellissimo riconoscimento”.

La lista completa del NYT