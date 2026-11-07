Unire Veneto e Friuli-Venezia Giulia in un'unica regione: l'idea

Il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia si uniscono in una sola regione? Esiste un piano, mentre San Michele al Tagliamento crede nel 'trasloco'

Esiste un piano per fare di Veneto e Friuli-Venezia Giulia un’unica regione: la proposta risponde alle spinte separatiste di alcuni Comuni veneti.

Veneto e Friuli-Venezia Giulia in un’unica regione? Il piano

Il Consiglio regionale veneto, come riferito da ‘La Verità’, ha approvato un ordine del giorno presentato dalla consigliera regionale della Lega Rosanna Conte per tentare di bloccare l’iter che porterebbe due località in Friuli-Venezia Giulia, vale a dire San Michele al Tagliamento e Bibione.

L’atto impegna formalmente la giunta regionale ad attivare il Tavolo permanente per i Comuni del Veneto Orientale, inaugurato nel mese di giugno del 2026 ma mai entrato in funzione, e a proporre un piano di sviluppo con risorse e interventi strutturali in settori economici chiave.

Tra le proposte sul tavolo c’è quella di Alessio Morosin, consigliere regionale della maggioranza, che in pratica rovescia il problema: invece di trattenere i Comuni al confine che guardano al Friuli-Venezia Giulia, propone di unire le due regioni in una macroregione a statuto speciale.

Il consigliere lavora a questa proposta dall’inizio della legislatura e lo scorso 22 ottobre l’ha presentata in audizione alla Quinta Commissione del Consiglio regionale friulano a Trieste: per l’occasione ha citato gli studi condotti dalla Fondazione Think Tank Nord Est e dal Centro Studi del Consiglio veneto, secondo cui l’Irpef media dei Comuni veneti situati al confine sarebbe quasi il doppio di quella dei Comuni friulani di riferimento.

Morosin di recente ha espressamente dichiarato: “L’unico modo per fermare la fuga dei Comuni veneti è dare risposte strutturali, non distribuire vaghi impegni o promettere interventi occasionali. Se San Michele al Tagliamento guarda al Friuli, significa che esistono ragioni concrete, economiche e fiscali che non possono essere ignorate”.

Sempre stando a quanto si legge su ‘La Verità’, Morosin ha ricevuto una lettera del Ministro Roberto Calderoli, il quale guarda con grande interesse all’iniziativa, pur riflettendo sui suoi possibili limiti costituzionali. Anche la Lega veneta sta seguendo il dossier con grande interesse, anche se nessuno si sbilancia in attesa dell’evoluzione del percorso sull’autonomia differenziata.

I Comuni veneti che guardano al Friuli-Venezia Giulia

Nel frattempo a San Michele al Tagliamento, Comune veneto di 11.000 abitanti al confine con il Friuli-Venezia Giulia, l’amministrazione intende indire al più presto un referendum per il cambio di regione ed è anche convinta di vincerlo.

Il presidente del Consiglio comunale Sergio Bornancin, ai microfoni di ‘Venezia Today’, ha espresso fiducia nel possibile passaggio di San Michele al Tagliamento al Friuli-Venezia Giulia: “Nel 2005 è stata decisiva l’astensione di Bibione, perché tanti pensavano che vendere la spiaggia associata con Venezia sarebbe stato più facile, oggi non è più così, i residenti la pensano come noi. C’è entusiasmo, e andiamo da soli per questo, senza aspettare gli altri comuni della zona perché siamo convinti di potercela fare.

Siamo friulani, Napoleone ci ha dato al Veneto ma il Tagliamento è terra friulana, andiamo in ospedale a Latisana, spesso lavoriamo e abbiamo amici in Friuli, abbiamo compagne friulane. In Veneto non sanno neanche dove siamo, ci mettiamo ore ad arrivare al capoluogo. A Udine vado in 20 minuti, a Pordenone in 20 minuti”.