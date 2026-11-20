Genova, risolto il mistero dei pesci lanciati sul ponte autostradale di Sestri Ponente, nei pressi di via San Giovanni Battista: cosa è successo

Una vicenda curiosa si è verificata sul ponte autostradale di Sestri Ponente, a Genova, dove da qualche tempo sono stati trovati ripetutamente dei pesci: il “fenomeno” ha suscitato subito la curiosità tra gli abitanti della zona. Sui social, alcuni residenti dei palazzi vicini erano stati persino indicati come i possibili responsabili.

La segnalazione dei pesci sul ponte autostradale

Nei giorni scorsi sono arrivate diverse segnalazioni riguardo al lancio di pesci sul ponte autostradale del quartiere genovese di Sestri Ponente, quello situato in via San Giovanni Battista: si tratta di un ponte molto frequentato in una zona strategica per il traffico del capoluogo della Liguria.

Si è creato un alone di mistero attorno al caso, anche e soprattutto per il pericolo rappresentato dalla presenza dei pesci sul manto stradale e per le conseguenze che potevano esserci per tutti i veicoli che transitano ogni giorno sul ponte.

Fortunatamente non sono stati segnalati incidenti, quindi la strana presenza dei pesci non ha avuto conseguenze negative sugli utenti della strada. I pesci potevano finire sul parabrezza delle automobili, addosso ai motociclisti in transito o restare sulla carreggiata, creando situazioni potenzialmente pericolose.

La scoperta e la soluzione del mistero

Il giallo dei pesci sul ponte autostradale di Sestri Ponente, in via San Giovanni Battista, è stato risolto grazie a un filmato condiviso sui social che mostra una donna impegnata nel lancio dei pesci. Come era facile da supporre, dunque, non si trattava di un misterioso fenomeno atmosferico e nemmeno di una pioggia miracolosa.

La responsabile dovrebbe essere una donna che, secondo le voci circolate in zona, sarebbe mossa da un amore incondizionato per i gabbiani che la porta a lanciare i pesci per poterli sfamare. Da quanto si può vedere sul video pubblicato sui social, si tratterebbe di una persona anziana, anche se dalle immagini non è possibile constatare l’età esatta.

Sono stati “scagionati” i residenti dei palazzi vicini alla zona di via San Giovanni Battista che, in un primo momento, erano stati indicati come i potenziali responsabili del lancio dei pesci sul ponte autostradale, soprattutto sui social. Seppur mossa da un motivo nobile, quello di dare da mangiare ai gabbiani, l’autrice del gesto rischia una multa di 500 euro e anche una denuncia per lancio pericoloso di oggetti, visto che i pesci potevano cadere sulle auto di passaggio.

Nella serata di giovedì 19 novembre 2026, sul gruppo Facebook intitolato ‘Sestri Ponente sicura’, è stato pubblicato un altro video che mostra pezzi di pollo sullo stesso ponte autostradale, probabilmente lanciati dalla stessa persona che nei giorni precedenti lanciava i pesci per sfamare i gabbiani.

Il video ha suscitato diverse reazioni, generando decine di commenti. In molti casi gli utenti si sono dichiarati esasperati da questa situazione e sperano che qualcuno intervenga per porre fine ai lanci. Tra i tanti commenti spuntati nel giro di poche ore sotto il video pubblicato su Facebook, ce ne sono anche diversi di utenti che hanno deciso di affidarsi all’ironia. Uno, in particolare, ha scritto: “Menu variegato direi, pesce e pollo, appena ci saranno le aragoste ci farò un salto”.