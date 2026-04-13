Morto il maxi pesce luna di Venezia: era diventato un'attrazione

Il pesce luna gigante di Venezia è morto nella laguna, rimane da chiarire perché si trovasse in queste acque e cosa abbia causato il decesso

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Un avvistamento insolito aveva attirato l’attenzione nelle acque della laguna di Venezia verso la fine di marzo quando, per alcuni giorni, un grande pesce luna è stato ritrovato nella laguna. E l’11 aprile la triste notizia della sua morte si è diffusa rapidamente.

Dove è stato trovato il pesce luna a Venezia

Il recupero della carcassa del pesce luna è avvenuto nel corso di un intervento dei vigili del fuoco, attivati dopo la segnalazione di alcuni marinai. L’esemplare si trovava a pelo d’acqua in un canale navigabile della laguna, tra l’area dell’Isola delle Rose e quella di Santo Spirito, in una posizione che rappresentava un ostacolo per il passaggio delle imbarcazioni.

Secondo quanto ricostruito, come raccontato su ‘Tg Com’, la squadra operativa ha individuato la carcassa del pesce luna e ha proceduto alle operazioni di recupero utilizzando mezzi lagunari.

L’animale, agganciato e messo in sicurezza, è stato poi trasportato fino alla sede dell’azienda incaricata della gestione dei rifiuti, dove è stato sollevato dall’acqua con un mezzo meccanico.

Le dimensioni dell’esemplare, stimate intorno ai due metri, avevano già colpito chi lo aveva avvistato nei giorni precedenti. Alcuni testimoni avevano descritto l’esemplare come “grande almeno due metri”, e avevano evidenziato lo stupore suscitato dalle sue dimensioni, rendendo noto un dettaglio che ha contribuito a rafforzare l’interesse intorno alla sua presenza, al punto che l’animale è diventato in breve tempo un punto di osservazione per curiosi e appassionati.

Il pesce era stato filmato mentre si muoveva lentamente vicino alla superficie, lasciando emergere la sua forma inconfondibile; immagini che in poco tempo avevano iniziato a circolare, contribuendo così a renderlo riconoscibile anche al di fuori del contesto locale.

Perché il pesce luna era nella laguna

Resta da chiarire cosa abbia spinto un animale tipico del mare aperto ad avvicinarsi così tanto a un ambiente come la laguna veneziana.

Il pesce luna, noto scientificamente come Mola mola, vive generalmente in acque profonde e lontane dalla costa, difatto la sua presenza in contesti simili è considerata insolita, anche se negli ultimi anni episodi analoghi si sono verificati in diverse zone del Mediterraneo.

Gli esperti sottolineano che fattori come correnti, variazioni ambientali o condizioni di salute dell’animale possono influenzarne gli spostamenti, tuttavia, nel caso specifico, le cause restano ancora da accertare e non è escluso che eventuali analisi possano fornire elementi utili per comprendere meglio sia la morte sia il comportamento osservato nelle settimane precedenti.

Negli ultimi mesi la laguna di Venezia è stata protagonista di diversi avvistamenti inconsueti, tra cui un delfino e una foca monaca, segno di un equilibrio ambientale complesso e in continua evoluzion e la morte del pesce luna riporta l’attenzione su questi fenomeni, evidenziando la necessità di comprenderli con maggiore precisione.

Al momento, la vicenda resta aperta su più fronti. Da un lato l’interesse scientifico per un comportamento fuori dall’ordinario, dall’altro la curiosità di chi aveva seguito la presenza dell’animale come un evento raro e, n mezzo, una domanda che rimane ad oggi senza risposta: cosa ha portato davvero questo grande pesce fino alle acque della laguna veneziana.