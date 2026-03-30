Pesce luna enorme avvistato a Venezia: "Era almeno 2 metri"

Un esemplare di pesce luna è stato avvistato nelle acque della laguna di Venezia e secondo i presenti il pesce sarebbe stato lungo almeno due metri

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Un avvistamento raro e sorprendente ha catturato l’attenzione dei veneziani lo scorso fine settimana. Un enorme pesce luna è stato avvistato nelle acque della laguna di Venezia. L’episodio, avvenuto domenica 29 marzo nei pressi dell’isola delle Grazie, ha lasciato senza parole chi si trovava in acqua in quel momento. Non si tratta di un avvistamento comune. Il pesce luna, infatti, è una specie che vive generalmente in mare aperto e difficilmente si avvicina alla costa. Proprio per questo motivo, il video dell’animale ha rapidamente fatto il giro del web.

Esemplare di pesce luna avvistato a Venezia

Negli ultimi mesi la laguna di Venezia è diventata protagonista di avvistamenti insoliti. Dopo la presenza del delfino Mimmo, un esemplare di tursiope che ha conquistato cittadini e turisti con le sue apparizioni nel Bacino di San Marco, ora è il turno del pesce luna. Il protagonista questa volta è un esemplare di Mola mola, noto appunto come pesce luna.

L’animale è stato notato da alcuni vogatori che hanno immediatamente documentato la scena. Le immagini mostrano il pesce muoversi lentamente vicino alla superficie, lasciando emergere la sua forma inconfondibile. Secondo quanto riportato da ‘Il Gazzettino’, lo stupore è stato immediato: “È un pesce enorme… grande almeno due metri”, hanno commentato i presenti, colpiti dalle dimensioni dell’animale.

Non è la prima volta, però, che un pesce luna viene avvistato in zona dato che un paio di anni fa sulla spiaggia del lido di Venezia era stato rinvenuto un esemplare di pesce luna purtroppo già deceduto. In quell’occasione il pesce, che pesava una decina di quintali, è stato poi messo a disposizione dell’Università di Padova per delle ricerche.

Il pesce luna, caratteristiche, habitat e altri avvistamenti in Italia

Il pesce luna, conosciuto scientificamente come Mola mola, è il pesce osseo più pesante esistente al mondo. Alcuni esemplari possono raggiungere dimensioni davvero impressionanti, superando i tre metri di lunghezza e arrivando a pesare anche diverse tonnellate. In inglese è noto anche come “sunfish” perché nelle giornate soleggiate spesso sale in superficie per esporsi al sole. La sua forma è davvero particolare con il corpo che appare schiacciato lateralmente e due grandi pinne permettono all’animale di muoversi. Si tratta di una specie che si nutre di meduse e piccoli organismi marini, inoltre, sembra essere estremamente longeva dato che pare possa superare anche i 100 anni di età.

Il suo habitat naturale è generalmente quello di acque profonde e lontano dalla costa. Proprio per questo, gli avvistamenti vicino alla riva restano piuttosto rari. Negli ultimi tempi, però, episodi simili si sono verificati anche in altre zone d’Italia. A marzo 2026, ad esempio, un esemplare di grandi dimensioni è stato trovato lungo la costa di Marina di Ravenna. L’animale, lungo circa due metri e mezzo e con un peso stimato intorno ai 400 chili, era purtroppo già privo di vita.

Un altro episodio significativo risale al 2024, quando un pesce luna di grandi dimensioni è stato osservato nelle acque del Salento, nei pressi di San Cataldo. Anche in quel caso, l’avvistamento ha attirato l’attenzione di ricercatori e appassionati. Gli studiosi sottolineano che il pesce luna è ancora poco conosciuto sotto molti aspetti. Ogni avvistamento rappresenta quindi un’occasione importante per raccogliere dati e approfondire lo studio di questa specie.