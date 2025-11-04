Citata nel testo della sua ultima canzone, Portofino conquista il cuore di Taylor Swift (e non solo): il borgo ligure fa il boom di ricerche online

Solo poche parole per scatenare una reazione “esplosiva”: sembra incredibile, ma se è Taylor Swift a pronunciarle – o meglio a cantarle – tutto si spiega facilmente. La popstar ha sempre un effetto travolgente sul pubblico, tanto che la sua ultima canzone ha dato il via ad un vero e proprio fenomeno turistico, che coinvolge l’Italia. Citando il borgo di Portofino in una strofa, la Swift ha fatto letteralmente schizzare le ricerche online che riguardano la nota località turistica ligure, da sempre simbolo di charme ed eleganza. Ecco che cos’è successo.

Taylor Swift e il legame con Portofino

Celebre meta turistica amatissima dai vip, Portofino conquista anche Taylor Swift: il suo fascino mediterraneo fa da sfondo ad una delle storie più romantiche di tutti i tempi, che la popstar racconta nel suo ultimo successo. Il nuovo album “The Life of a Showgirl” è un inno all’amore, quello che la Swift sta vivendo con il fidanzato Travis Kelce – e non solo. Nella canzone “Elizabeth Taylor”, una strofa ripercorre il legame che la diva hollywoodiana ha avuto con il borgo di Portofino, dove Richard Burton le fece la proposta di matrimonio (e dove trascorse ben tre lune di miele).

“That view of Portofino was on my mind / When you called me at the Plaza Athénée” [“Avevo in mente quella vista di Portofino / Quando mi hai chiamata al Plaza Athénée] – canta Taylor Swift, destando l’attenzione dei suoi fan sul grazioso borgo ligure, ricco di bellezze e di un fascino senza tempo. D’altra parte, la popstar aveva già reso omaggio alla nota destinazione turistica affacciata sul Golfo del Tigullio: qualche anno fa ha pubblicato un vinile in edizione limitata dal titolo “Orange Glitter Portofino”.

L’effetto Swift sul turismo a Portofino

Tutto ciò che Taylor Swift tocca – o in questo caso cita – diventa oro: lo chiamano l’effetto Swift, ed è rapidamente emerso già durante il suo “The Eras Tour”, che per oltre un anno e mezzo ha portato l’artista in giro per il mondo con i suoi successi travolgenti. Gli esperti hanno persino coniato un termine per evidenziare un fenomeno che forse non ha mai avuto precedenti: si tratta di “Swiftconomics“, che racchiude in sé l’enorme impatto della cantante sull’economia globale.

Ma l’effetto Swift arriva ad influenzare anche il turismo, e ciò che sta accadendo con Portofino ne è l’esempio. Il piccolo borgo ligure, già ben noto come destinazione turistica estiva ricca di glamour, ha risentito enormemente della nuova canzone di Taylor: nel giro di poche ore, come rivelano gli esperti di “Travel Republic”, le ricerche online per la parola “Portofino” sono schizzate del 1329%. Senza contare la valanga social, dove centinaia di video e foto mostrano splendidi scorci della località ligure, accompagnati dal brano “Elizabeth Taylor”.

Mentre il borgo diventa virale sul web, i turisti iniziano già a programmare il prossimo viaggio in Italia: in tanti sono pronti a scommettere che, tra la primavera e l’estate del 2026, Portofino verrà preso d’assalto dai fan di Taylor Swift alla ricerca di quell’atmosfera romantica e sognante che da sempre la piccola perla ligure regala ai suoi visitatori. Sulle orme di tanti vip che ne sono già stati conquistati, da Madonna alle sorelle Kardashian, le splendide viuzze di Portofino e la sua piazzetta affacciata sul Mediterraneo saranno affollate più che mai.