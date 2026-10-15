Perché la strada dei vip a Portofino è un caso (e ora si allarga)

La strada dei vip a Portofino è diventata un problema: il Comune ha approvato un piano che prevede una soluzione per il passaggio delle autovetture

Le dimensioni delle auto, negli ultimi anni, sono aumentate a sia in lunghezza che in larghezza, così come è cresciuto il numero di SUV che circolano in Italia: un problema per alcune strade, tipo la famosa via San Sebastiano di Portofino, una delle più famose del borgo ligure che porta a ville esclusive abitate da vip.

La strada dei vip di Portofino diventa un caso: cosa succede

La strada in questione, abbastanza stretta, si inerpica su una collina dove ci sono lussuose residenze di personaggi importanti, da Pier Silvio Berlusconi a Marco Tronchetti Provera. La viabilità è diventata una questione importante in un periodo storico caratterizzato dall’aumento delle misure delle vetture: l’evoluzione del mercato automobilistico si scontra con l’architettura secolare della Liguria, creando non pochi problemi logistici.

Se una volta quella stradina era percorsa da utilitarie e piccoli mezzi agricoli e poi da auto meno grandi di quelle attuali, oggi le cose sono cambiate e a percorrerla sono spesso vetture di dimensioni importanti, massicci SUV guidati sia dai residenti che dagli ospiti.

Allo stato attuale delle cose, l’incontro di due veicoli di una certa stazza può causare un blocco del transito, creando così non pochi problemi alla viabilità della zona di Portofino, citata di recente anche in una canzone di Taylor Swift. Come raccontato da ‘PiazzaLevante.it’, può capitare che i conducenti si trovino costretti a lunghe e stressanti manovre in retromarcia, anche su pendenze elevate, con conseguenze su tutta la viabilità e potenziali problemi anche in caso di passaggio dei mezzi di soccorso.

Non era semplicissimo trovare una soluzione: via San Sebastiano si trova all’interno di un’area immersa nel verde e sottoposta anche a rigidi vincoli ambientali e paesaggistici e per questo motivo è stata ideata una strategia a basso impatto visivo, quella di una piazzola di interscambio.

Il piano approvato dal Comune

Il Comune di Portofino, si legge su ‘Repubblica’, ha varato lo stanziamento all’interno del Piano triennale dei lavori pubblici per realizzare una piazzola di interscambio, asfaltata: si tratta di una soluzione che consente manovre più agevoli quando si incontrano due mezzi provenienti da direzioni opposte.

Con la piazzola si crea così un’area di fermata che permette a una vettura di accostare temporaneamente in un punto sicuro, consentendole di aspettare che il veicolo proveniente dalla direzione opposta sfili tranquillamente. L’inizio dei lavori a Portofino, borgo dove a settembre del 2026 ha soggiornato anche Nicole Kidman, è previsto a stretto giro di posta, dato che è stato già assegnato l’appalto all’impresa vincitrice.

L’Amministrazione Comunale aveva approvato lo studio di fattibilità di questo intervento nel 2025: lo slargo sarà realizzato in località Grande. La piazzola, una volta terminata, oltre a rendere più agevole il transito di tutti i veicoli, dalle auto private ai mezzi più pesanti, permetterà di conservare il patrimonio ambientale della zona, senza intaccarlo. Nel mese di gennaio, tra l’altro, una cittadina aveva donato al Comune un piccolo terreno di 35 metri quadrati che ha agevolato la progettazione dello spazio di manovra, rendendo più semplice anche l’integrazione di sistemi di sicurezza come il semaforo intelligente e gli specchi parabolici.