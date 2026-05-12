Perché in Italia "non ci meritiamo i figli": lo sfogo e le considerazioni da parte di Paolo Crepet, noto psichiatra, sociologo e saggista italiano

Lo psichiatra, sociologo e saggista Paolo Crepet ha concesso un’intervista a ‘Il Giornale, raccontando le madri dei nostri tempi in Italia e lasciandosi andare a uno sfogo che riguarda i figli al giorno d’oggi, in un Paese dove la natalità continua a scendere.

In Italia “non ci meritiamo i figli”: lo sfogo di Crepet

Alla domanda se il fatto che in Italia non si facciano più figli sia colpa della retorica sulla maternità, Crepet ha risposto: “Menomale che non se ne fanno più, non ce li meritiamo i figli. Per trattarli così…i sacrificati siano almeno pochi, è questa la decenza”.

Nel corso della sua lunga intervista, Crepet ha anche spiegato quanto pesa una madre sulla psiche di un figlio rispetto a un padre: “Il padre potrebbe sembrare abbastanza inutile perché è sempre stato visto come una figura di sottofondo che lavorava e non c’era. Poi arrivava il momento fatale di una Comunione e allora eccolo in cravatta scura.

E c’è anche un’ampia letteratura sui padri che hanno perpetrato orrori pedagogici tra botte, cinghiate, punizioni. Ma esistono anche quelli magnifici, affettivi, funambolici. Quanto si incida nel mentre su un figlio non si può mai dire, gli effetti si vedono dopo trent’anni”.

Ricordando che Pasolini chiamava la madre italiana una divinità arcaica, Crepet ha offerto il proprio pensiero su che tipo di divinità sia diventata oggi: “Una divinità che si stanca e stanca. E si vede. Si è voluta complicare la vita per essere bella, evergreen, ipersocial, sexy…Vuole lavorare, e questo non è certo un difetto, giocare a padel…l’ultima delle cose che vuole è fare la madre”.

Le considerazioni di Crepet sulle madri in Italia

Sono diverse le considerazioni di Paolo Crepet sul ruolo della madre al giorno d’oggi: una riguarda la maternità spesso esibita sui social network: “L’iconografia magica e assoluta è quella di Piero della Francesca. Lui ha dipinto tre Madonne dopo la morte di sua madre per restituire l’idea del sublime. E aveva capito una cosa dell’erotismo materno: che è coperto. Noi abbiamo deciso di metterlo su Instagram e TikTok”.

Sulle madri single, lo psichiatra e sociologo italiano ha dichiarato: “Le madri sono sempre state sole. Ora sono single o divorziate, prima i mariti non c’erano perché impegnati nella Campagna di Russia. Due madri e nessun padre, la psicologia evolutiva ha qualcosa da dire o non vogliamo offendere nessuno? Il politicamente corretto mi dà l’urticaria. Le ideologie sono libertà quando le pensi, diventano galere quando le realizzi. Sono contrarie alla libertà”.

E ancora: “Come si fa la madre? Come si è sempre fatto. Facendo tutto, dando l’impressione di non fare niente. Essendoci ma coltivando la distanza. Mia nonna ci diceva sempre badati che è un’espressione perfetta. Dovrebbero dirla tutte le madri a tutti i figli. Da che momento? Da subito, anche a gesti”.

Protagonista di recente di uno sfogo sul turismo in Italia, Paolo Crepet ha da poco pubblicato una sua nuova opera, intitolata ‘Riprendersi’ l’anima che, tra le altre cose, insegna come respingere la tentazione di cedere a chi ci vuole spenti.