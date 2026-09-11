Perché è meglio prenotare subito il "Treno del foliage" in Val Vigezzo: il viaggio dall'Alto Piemonte alla Svizzera in mezzo ai colori dell'autunno

Nel mese di ottobre riparte il “Treno del foliage“, lo speciale biglietto turistico della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, la storica linea che collega il Piemonte alla Svizzera.

“Treno del foliage” in Val Vigezzo: perché prenotarlo subito

Prenotarlo adesso significa potersi assicurare uno spettacolo unico, quello che avviene ogni anno in autunno, quando i paesaggi regalano scorsi magnifici e non a caso vengono studiate corse aggiuntive con lo speciale biglietto turistico del “Treno del foliage”, in vigore nel 2026 dal 10 ottobre al 15 novembre.

Il viaggio che dall’Alto Piemonte porta in Svizzera attraverso le meraviglie della Val Vigezzo dura all’incirca due ore: dal 2016, anno in cui è nato il pacchetto turistico speciale per l’autunno, il “Treno del foliage” ha accolto centinaia di migliaia di visitatori provenienti non solo da Italia e Svizzera ma da ogni angolo del mondo.

Considerato il treno più panoramico d’Italia, quello del foliage permette di compiere un viaggio lungo la storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli: 52 chilometri immersi tra boschi tinti d’oro e di rosso, borghi medievali e ponti antichi. Un vero e proprio show su rotaia lungo la storica ferrovia incoronata da Lonely Planet, The Telegraph, The Guardian, CNN e dal New York Times come una delle più belle al mondo.

Tra le fermate più famose e caratteristiche c’è sicuramente quella di Santa Maria Maggiore, insignita della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano: offre la possibilità di ammirare vicoli pittoreschi e botteghe artigiane, oltre al famoso Museo dello Spazzacamino.

Il foliage rappresenta il grande protagonista del viaggio perché tra ottobre e novembre i boschi si accendono di tante tonalità, dal giallo all’arancione, dal rosso al marrone, mentre sulle montagne si iniziano a intravedere le prime spruzzate di neve. Si può scegliere se affrontare il viaggio a bordo di convogli vintage o su treni più moderni entrati in servizio di recente.

Prezzi e orari del “treno del foliage”

Il “Treno del foliage” è un biglietto turistico a tariffe speciali che si avvale anche di convenzioni con gli enti dei territori e consente di fare una sosta intermedia e ottenere degli sconti per mostre ed eventi.

Durante il fine settimana (sabato e domenica) e nei giorni festivi, i biglietti per gli adulti costano 51 euro in prima classe e 42 euro in seconda classe: i tagliandi comprendono una sola fermata intermedia facoltativa, all’andata oppure al ritorno.

Nel corso dei giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì esclusi i festivi, la prima classe costa 46 agli adulti, mentre la seconda classe 36 euro e comprende sempre una sola fermata intermedia facoltativa da scegliere nel viaggio d’andata o in quello di ritorno.

I bambini e i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni non compiuti viaggiano con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto; i bimbi al di sotto dei 6 anni, invece, viaggiano a titolo gratuito se non occupano un posto a sedere.

I biglietti per andare alla scoperta di quella che viene considerata come “la valle dei pittori” sono validi su tutti i treni internazionali nei giorni compresi tra il 10 ottobre e il 15 novembre: i treni internazionali circolano con circa dieci collegamenti giornalieri in partenza da Domodossola e altrettanti da Locarno, con orari nelle due direzioni Italia-Svizzera compresi tre le 8.00 e le 20.00 circa.