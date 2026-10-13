Perché la location della casa del GF Vip è diventata un caso

L'edizione 2026 del Grande Fratello Vip sta suscitando numerose polemiche sui social, a causa di un "inquilino" sgradito: ecco che cosa sta succedendo

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Mentre le prime dinamiche tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 si stanno facendo sempre più interessanti, spuntano alcune polemiche sui social. Protagonista è un “inquilino” indesiderato, che ha fatto capolino in alcune clip rapidamente diffuse sul web. Si tratta di un topo, avvistato già in diverse occasioni – ammesso che sia sempre lo stesso, ovviamente. Gli spettatori si interrogano sulla questione, e i commenti non si sono fatti attendere. Ecco che cosa sta succedendo.

Polemiche per i topi nella casa del Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via meno di un mese fa e i concorrenti si sono già ambientati, dando il via alle prime dinamiche interessanti che stanno conquistando il pubblico. Protagonista delle ultime puntate, tuttavia, è un topolino che ha catalizzato l’attenzione degli spettatori, tra curiosità e disgusto dei più. In effetti, immaginare di vivere – anche se soltanto per qualche mese – in una casa con dei topi non è affatto gradevole. Come riporta “Il Fatto Quotidiano”, il primo avvistamento risale a qualche tempo fa, quando lo ha notato Giulia Provvedi.

Poco dopo, è stato il turno di un topolino (in realtà neanche troppo piccolo) che, come si vede in una clip ormai diffusissima sul web, è sfrecciato in cucina alle spalle di Alessandro Roncaccia. Nelle ultime ore, altri video condivisi sui social fanno pensare ad un ulteriore avvistamento da parte dei concorrenti, stavolta nel patio, tuttavia non è possibile sbilanciarsi. Quel che è ancora ignoto, soprattutto, è il numero effettivo di topi presenti nella casa. Potrebbe infatti trattarsi dello stesso esemplare, o di diversi roditori appartenenti ad una colonia più numerosa, che si nasconde chissà in quale pertugio.

Sui social, intanto, si scatena l’ironia. C’è chi si chiede se il budget della produzione preveda qualcosa anche per una disinfestazione, e chi invece proprio non riesce ad immaginare come i concorrenti possano rimanere così tranquilli sapendo di avere accanto un ospite niente affatto desiderato. “Fate entrare questo povero topo come concorrente, tanto già si vede” – ha affermato qualcuno sul web, ironizzando sulle clip che ormai sono diventate virali. Insomma, il reality show condotto da Ilary Blasi è sulla bocca di tutti.

Dove si trova la casa del GF Vip a Roma

Le riprese del Grande Fratello Vip hanno luogo all’interno di una casa ricostruita fedelmente alle porte di Roma, la quale ogni anno accoglie i nuovi concorrenti. La location originaria era stata ricreata negli studi di Cinecittà, ma da qualche anno c’è una novità: a partire dall’edizione 2024, infatti, la casa si è spostata presso i Lumina Studios, ospitando qui sia la versione “classica” che quella “vip” del reality show. Il complesso che accoglie il Grande Fratello si trova in via Macherio, nella zona nord della capitale.

Da poco tempo, dunque, il GF Vip ha cambiato location. Ma c’è una presenza che sembra restare una costante: gli avvistamenti di topi, infatti, si sono susseguiti nel corso degli anni e continuano a destare grande scalpore. Già nel 2020, Patrizia De Blanck aveva raccontato di aver visto due topi nella propria stanza, affermando però di non esserne stata affatto spaventata. Un altro roditore era stato avvistato l’anno successivo da Jo Squillo, Jessica Selassié e Raffaella Fico. Mentre nel 2023, Antonino Spinalbese era stato messo in allarme da alcuni rumori sopra i pannelli del soffitto della cucina, ipotizzando così la presenza di diversi topi.