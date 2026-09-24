Perché ci sono i lavori in corso al Colosseo: le informazioni sul progetto che doterà l'Anfiteatro Flavio di una nuova illuminazione notturna

Al Colosseo sono in corso i lavori finalizzati alla realizzazione di una nuova illuminazione a led che avvolgerà l’Anfiteatro Flavio, uno dei simboli di Roma.

Perché stanno facendo lavori al Colosseo

I lavori servono a rivestire il monumento capitolino di una luce nuova, più bianca e più potente di quella attuale, grazie all’installazione di faretti a led sotto i fornici inferiori. Le luci saranno in grado di disegnare una trama inedita sulle pareti del Colosseo durante la notte, sottolineando dei dettagli prima invisibili.

L’intervento prevede in totale la sostituzione degli attuali 120 faretti a led e la posa di nuovi proiettori posizionati sulla base di travertino della piazza, capaci di produrre fasci luminosi e luce diffusa in diversi colori e tonalità.

Ci saranno anche luci dirette dal basso verso l’alto che serviranno a esaltare i dettagli plastici e strutturali dell’Anfiteatro Flavio, presente nella classifica dei luoghi più recensiti al mondo su Google Maps.

L’obiettivo è quello di fornire al monumento del Centro Storico di Roma una luce modulabile e un sistema capace di variare tra il bianco e un’ampia palette cromatica, così da valorizzare la sua straordinaria architettura. La cerimonia di inaugurazione della nuova illuminazione del Colosseo è stata programmata per la giornata di venerdì 9 ottobre 2026.

Operaio morto al Colosseo: cosa è successo

A ridosso della mezzanotte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre 2026, un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione al Colosseo, ha perso la vita dopo essere caduto da un’altezza di circa 10 metri.

Come riportato da ‘Ansa’, il giovane stava collegando i cavi della nuova illuminazione tra il secondo e il terzo anello dell’Anfiteatro Flavio, quando a un certo punto è caduto: nonostante i tentativi di rianimazione dell’Ares 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo investigativo, il medico legale, il pm di turno e il personale dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl Spresal.

Tra i primi ad accorrere dopo i soccorsi c’è stato anche il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, rimasto sul luogo fino alla mattina, dopo aver incontrato i Carabinieri e i familiari del ragazzo che ha perso la vita. Il Ministro ha fatto deporre una corona di fiori nel punto dove è avvenuta la tragedia, disponendo lo stop dei lavori.

La tragica scomparsa dell’operaio ferma tutte le attività del Parco Archeologico del Colosseo, compresi gli eventi culturali e le produzioni televisive in programma nell’area del monumento. Fino a nuova disposizione da parte del Ministro della Cultura, è stata prorogata la chiusura al pubblico di tutti i siti del Parco Archeologico.

La Rai ha comunicato immediatamente la sospensione delle riprese relative alla serata-evento condotta da Alberto Angela in lavorazione all’interno del Colosseo. La messa in onda del programma, inizialmente prevista per la serata di domenica 27 settembre 2026, è stata posticipata a data da destinarsi. Attraverso una nota ufficiale, la Rai e la casa di produzione hanno espresso il più profondo cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima.