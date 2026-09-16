Perché la vacanza di Timothée Chalamet sulle Dolomiti è un caso

L'attore Timothée Chalamet ha condiviso su Instagram alcune foto della sua vacanze sulle Dolomiti con il padre aprendo, però, polemiche e discussioni

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Timothée Chalamet ha scelto le Dolomiti per concedersi alcuni giorni lontano dai set e dagli appuntamenti mondani. Le fotografie della vacanza, pubblicate sui social, hanno però alimentato una polemica. Al centro del confronto ci sono la visibilità garantita dall’attore e il rischio di attirare ancora più persone verso un territorio già alle prese con il turismo di massa.

Timothée Chalamet e le polemiche sulla vacanza nelle Dolomiti

Nato a New York nel 1995 da madre statunitense e padre francese, Timothée Chalamet è considerato uno degli attori più importanti della sua generazione. Proprio la sua enorme popolarità ha trasformato una semplice raccolta di fotografie di viaggio in un piccolo caso mediatico. Il 12 settembre 2026 Chalamet ha pubblicato su Instagram alcune immagini della vacanza sulle Dolomiti, accompagnandole con la frase “Hiking with dad in the Dolomites”, traducibile come “trekking con papà sulle Dolomiti“. Nel giro di pochi giorni il contenuto ha raccolto milioni di interazioni.

Da qui, come si legge sul sito ‘Il Dolomiti’, sono nate alcune polemiche verso il post dell’attore. Chi lo critica, infatti, sostiene che mostrare le Dolomiti a un pubblico così ampio potrebbe aumentare la pressione su un’area nella quale alcune località sono già interessate da un alto numero di visitatori. Alcune testate, però, mentre sottolineavano i possibili effetti negativi del post, hanno cercato di ricostruire e divulgare le tappe del viaggio che l’attore non ha mai rivelato.

La questione, però, è molto più complessa, dato che la polemica si inserisce in un dibattito già molto acceso. Chalamet, infatti, come già accennato, non ha mai indicato il nome delle valli, dei sentieri, dei rifugi o dei passi attraversati. La didascalia si limita a citare genericamente le Dolomiti, un sistema montuoso molto vasto che si estende tra Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Le Dolomiti, riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio dell’umanità, comprendono diversi sistemi montuosi distribuiti su una superficie di oltre 140 mila ettari. Non tutto il territorio è congestionato allo stesso modo, ma il sovraffollamento si concentra soprattutto in alcuni luoghi.

Da tempo, infatti, le Dolomiti sono diventate una destinazione molto ambita sia in inverno sia in estate. Ci sono dei luoghi divenuti estremamente noti sui social, tra i quali le Tre Cime di Lavaredo, il Lago di Braies, le Cinque Torri e il Lago di Sorapiss che quest’estate è stato preso d’assalto.

La vacanza di Timothée Chalamet con il padre

Al di là della polemica sull’overtourism, il viaggio raccontato da Timothée Chalamet è stato soprattutto un momento trascorso con suo padre Marc. Giornalista francese, Marc Chalamet ha lavorato a lungo nell’informazione e come corrispondente da New York. L’attore, generalmente riservato sulla propria vita familiare, lo ha reso protagonista di diverse immagini e di un breve video, realizzato durante una delle sue escursioni.

Nel carosello pubblicato su Instagram, padre e figlio appaiono in diverse occasioni circondati da boschi e pareti rocciose. In uno degli scatti indossano casco e torcia frontale all’interno di un passaggio sotterraneo; in altri si vedono momenti di pausa e alcune pietanze assaggiate durante il soggiorno, tra cui una pizza e un gelato. La presenza di Marc non è casuale, dato che padre e figlio condividono da tempo l’interesse per i viaggi, le camminate e le attività all’aria aperta. Nel post non compare, invece, Kylie Jenner, alla quale Chalamet è sentimentalmente legato.