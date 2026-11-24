John Travolta è giunto a Torino, dove ha ricevuto una speciale accoglienza dai fan in attesa di un evento che lo vedrà protagonista in città

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Autografi e fotografie hanno accompagnato l’arrivo di John Travolta a Torino, dove la star americana, giunta nel pomeriggio di lunedì 23 novembre, si è concessa ai fan prima di una serie di appuntamenti che la vedranno protagonista della vita culturale del capoluogo piemontese.

Perché John Travolta è a Torino

Atterrato con un volo privato all’aeroporto di Caselle, l’attore ha raggiunto l’Hotel Principi di Piemonte, nel centro della città, dove ad attenderlo c’era già un piccolo gruppo di ammiratori in fermento!

A portare la star di Hollywood nel capoluogo piemontese è la 44ª edizione del Torino Film Festival, la manifestazione diretta da Giulio Base che, dal 24 novembre al 2 dicembre 2026, porterà nelle sale cinematografiche cittadine 120 opere selezionate tra oltre cinquemila candidature.

Il primo appuntamento pubblico con John Travolta è previsto per oggi, martedì 24 novembre, in piazza Castello, dove a partire dalle ore 17 sfileranno sul tappeto rosso gli ospiti della manifestazione, mentre alle 18.30 il Teatro Regio ospiterà la cerimonia inaugurale, condotta da Ambra Angiolini e Giulio Base, durante la quale all’attore americano sarà conferito proprio a Torino il Premio Stella della Mole.

Fra i destinatari del riconoscimento figura anche l’attrice portoghese Maria de Medeiros, che tornerà a condividere la scena con Travolta a oltre trent’anni dall’uscita di ‘Pulp Fiction’, il film di Quentin Tarantino nel quale interpretavano rispettivamente Fabienne e Vincent Vega. A essere premiati durante la serata saranno inoltre Stephen Frears, Mike Newell e Margarethe von Trotta.

Con la Stella della Mole, il festival rende omaggio a una carriera lunga oltre mezzo secolo, nel corso della quale John ha ottenuto due candidature agli Oscar e ha influenzato la cultura popolare di intere generazioni, soprattutto attraverso pellicole come ‘La febbre del sabato sera’ e ‘Grease’, il cui successo ha contribuito a diffondere mode e stili di ballo ben oltre i confini degli Stati Uniti.

Cosa ha detto John Travolta al suo arrivo in città

Con un iconico giubbotto di pelle nera e una coppola, l’attore americano si è presentato davanti all’ingresso laterale dell’albergo, dove si è trattenuto con le persone che lo aspettavano e ha risposto brevemente ai giornalisti presenti. Come si legge su ‘La Repubblica’, John Travolta ha manifestato il proprio entusiasmo per la partecipazione all’evento con poche parole: “Sono emozionato di essere qui”.

La visita a Torino coincide con un momento particolare della sua carriera, poiché il festival gli offrirà l’occasione di presentare due progetti cinematografici molto diversi. Il primo è ‘Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy’, opera del regista britannico Roland Joffé, già autore di Mission e ‘Urla del silenzio’, che accompagnerà Travolta alla proiezione inaugurale.

Nel lungometraggio, atteso nelle sale italiane il 3 dicembre, l’attore veste i panni di Johnny Roselli, esponente della criminalità organizzata italoamericana, attraverso il quale il regista esplora le ipotesi sul coinvolgimento degli ambienti mafiosi nell’assassinio del presidente Kennedy.

Un appuntamento di carattere più personale attende invece Travolta mercoledì 25 novembre alle ore 17.45, quando al Cinema Massimo presenterà ‘Propeller One-Way Night Coach’, conosciuto in Italia con il titolo ‘Volo notturno per Los Angeles’, lungometraggio già presentato al Festival di Cannes lo scorso maggio che rappresenta il suo debutto alla regia a 72 anni.

Ambientata negli anni d’oro dei voli commerciali, la storia segue un bambino che, grazie a un viaggio in aereo, scopre il fascino del volo e sviluppa un interesse destinato ad accompagnarlo per tutta la vita; il progetto nasce da un racconto dello stesso Travolta, che ha scelto di portare sul grande schermo una delle sue più grandi passioni al di fuori del cinema, quella per l’aviazione.