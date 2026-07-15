Perché Haaland dopo il Mondiale è in Sicilia: vacanza ma non solo

Haaland è arrivato in Sicilia dopo il Mondiale con la Nazionale norvegese: i motivi del viaggio del bomber del Manchester City tra relax e moda

Vacanza in Italia per Erling Haaland: l’attaccante del Manchester City e della Nazionale norvegese, dopo le fatiche del Mondiale, ha scelto la Sicilia per ricaricare le pile in vista della prossima stagione.

Haaland in Sicilia tra sfilate e vacanza

Il bomber della Norvegia è arrivato a Catania per trascorrere un po’ di meritate vacanze, al termine di una lunga stagione che lo ha visto impegnato prima con il suo club, il Manchester City, e poi con la propria Nazionale.

Nel programma della vacanza siciliana di Haaland c’è Taormina, dove passerà qualche giorno di relax a bordo di uno yacht. Ma non solo, perché all’orizzonte c’è anche una serata all’insegna del glamour: il bomber norvegese, infatti, risulta tra gli ospiti della sfilata di Dolce e Gabbana che andrà in scena proprio a Taormina.

Terminata l’esperienza al Mondiale con la sconfitta contro l’Inghilterra ai quarti di finale, tutti i giocatori della Norvegia sono tornati in patria, dove sono stati accolti da una folla oceanica che li ha acclamati per l’ottimo risultato ottenuto nel torneo.

I tifosi, all’arrivo all’aeroporto, hanno dato vita alla coreografia esibita sugli spalti degli stadi americani: la ‘Viking Row’ che li vede simulare all’unisono il movimento dei rematori, accompagnati da canti e tamburi. Presente anche il principe ereditario Haakon di Norvegia. In seguito Haaland, insieme ai compagni di squadra, ha partecipato all’incontro con i reali, per poi partire alla volta della Sicilia e di Taormina.

L’accoglienza dell’Ambasciata norvegese

L’arrivo di Erling Haaland in Sicilia è stato accolto con grande entusiasmo da parte dell’Ambasciata norvegese in Italia che ha dedicato un post su ‘X’ all’attaccante del Manchester City:

“Benvenuto in Italia, Erling Braut Haaland – si legge nel post social dell’Ambasciata norvegese – Tra alta moda, paesaggi straordinari e un patrimonio culturale millenario, la Sicilia continua a conquistare visitatori da tutto il mondo. Buon soggiorno e goditi il meglio del Made in Italy”.

Già conosciuto come uno degli attaccanti più forti in circolazione, Haaland ha visto crescere ulteriormente la propria fama internazionale grazie ai Mondiali andati in scena tra Stati Uniti d’America, Canada e Messico. Il bomber del City, che l’anno scorso era già stato in vacanza a Roma, si è distinto come uno dei grandi protagonisti della cavalcata della Nazionale norvegese, arrivata al traguardo dei quarti di finale, mai raggiunto nelle precedenti edizioni.

L’ex Borussia Dortmund è andato a segno in quattro delle cinque partite disputate, firmando una doppietta all’esordio contro l’Iraq e ripetendosi nel secondo match della fase a gironi contro il Senegal, con altri due gol all’attivo. Dopo essere stato lasciato in panchina nella terza gara contro la Francia, a qualificazione già in tasca, Haaland ha segnato un gol nel successo sulla Costa d’Avorio ai sedicesimi di finale.

L’apice della sua avventura in terra americana è stato il match degli ottavi di finale andato in scena contro il Brasile allenato da Carlo Ancelotti a East Rutherford: con un’altra doppietta, Haaland ha eliminato i verdeoro, portando la Norvegia ai quarti di finale, prima volta nella sua storia. Proprio ai quarti si è interrotta la marcia norvegese: Haaland non è riuscito a segnare e l’Inghilterra ha avuto la meglio, vincendo 2-1 al termine dei tempi supplementari.