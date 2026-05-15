La giacca italiana di Kate Middleton a Reggio Emilia è speciale

Per il suo secondo - e ultimo - giorno in Italia, Kate Middleton ha sfoggiato una giacca firmata Blazé Milano: scopriamo perché è così speciale

Eleganza e sobrietà: sono queste le parole perfette per descrivere il look che Kate Middleton ha scelto di sfoggiare in occasione del suo ultimo giorno in Italia. Questo è stato il suo primo viaggio all’estero da quando, nel gennaio 2024, aveva annunciato di avere il cancro. La Principessa di Galles, dopo un lungo periodo dedicato alle cure, si è ora concessa un breve tour a Reggio Emilia in veste di patrona del Royal Foundation Centre for Early Childhood, testimonianza del suo grande impegno nei confronti dell’educazione nella prima infanzia. E, nella scelta del suo outfit per la visita ad una delle scuole di Reggio Emilia, la Middleton ha voluto omaggiare l’Italia con un capo davvero speciale.

Il look di Kate Middleton a Reggio Emilia

Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026, Kate Middleton è stata a Reggio Emilia: il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia l’ha condotta in Italia, dove è apparsa da sola – ovviamente in compagnia del suo staff. La Principessa di Galles, che ha sempre promosso il suo impegno nei confronti dei più piccini, ha scelto come meta una delle città che ha fondato il famoso metodo pedagogico internazionale Reggio Emilia Approach, nato nel dopoguerra grazie agli studi di Loris Malaguzzi. E se il primo giorno del suo tour è si è rivelato soprattutto all’insegna dell’incontro con le istituzioni, c’è poi stato ampio spazio per alcune visite molto interessanti.

Durante la seconda giornata del suo viaggio, Kate Middleton ha incontrato i bimbi di una delle più importanti scuole dell’infanzia di Reggio Emilia, quindi si è recata in visita presso il centro di riciclaggio creativo Remida e, infine, ha fatto tappa all’agriturismo “Il Vigneto”, tra le colline parmensi, dove ha letteralmente “messo le mani in pasta” trasformandosi in rezdora e cucinando i tortelli. Per questa lunga serie di appuntamenti informali, la Principessa di Galles ha scelto un look elegante e sobrio, che omaggia l’Italia. La Middleton ha indossato una semplice maglia bianca a maniche lunghe, una gonna lunga plissettata firmata Jenni Kayne e un paio di slingback di Camilla Elphick. A completare l’outfit, una splendida giacca proveniente da una maison italiana.

Cosa simboleggia la giacca italiana indossata da Kate Middleton

La giacca sfoggiata da Kate Middleton per il suo secondo giorno a Reggio Emilia porta la firma di Blazé Milano, uno dei brand italiani preferiti dalla Principessa. Si tratta di un modello dall’eleganza informale, un blazer gessato color crema in grisaglia di seta e lino, che ben si abbina al resto dell’outfit. Non è un capo inedito, bensì una delle giacche più amate dalla Middleton, già visto prima in un’occasione importante. Sì, perché dietro il look di Kate, questa volta, si cela molto di più.

I più attenti l’avranno certamente riconosciuto, come ricorda “Vanity Fair”: il blazer indossato dalla Principessa di Galles è lo stesso che, quasi due anni fa, aveva scelto per un annuncio che ha scaldato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Era il 14 giugno 2024 quando, con una splendida foto realizzata da Matt Porteous, la famiglia reale aveva deciso di aggiornare il popolo sulle condizioni di salute di Kate Middleton, colpita da un cancro. Il messaggio era davvero incoraggiante: la Principessa aveva rivelato di sentirsi bene e di aver iniziato le cure, annunciando di voler partecipare, il giorno successivo, al consueto Trooping The Colour in onore di Re Carlo – dopo mesi di assenza dalle scene. La giacca, che oggi torna a splendere sotto il sole di Reggio Emilia, è così diventata il simbolo della lotta di Kate contro il cancro.