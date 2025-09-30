Perché le Frecce Tricolori hanno sorvolato la città di Milano: spiegato il motivo della presenza degli aerei nella giornata di lunedì 29 ottobre 2025

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato la città di Milano: l’inaspettato show è andato in scena sul cielo del Capoluogo Lombardo nella mattinata di lunedì 29 settembre 2025, con tanti cittadini e turisti che hanno ripreso tutto con i propri smartphone, chiedendosi il perché dello spettacolo.

Le Frecce Tricolori hanno sorvolato Milano: il motivo

Il motivo delle acrobazie delle Frecce Tricolori non è un mistero: la città di Milano si prepara a ospitare lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale per i festeggiamenti dei cento anni della presenza dell’Aeronautica Militare nel Capoluogo lombardo e quelle di lunedì sono state le prove del volo di ricognizione.

La festa è in programma mercoledì 1 ottobre: intorno alle ore 13.00 è previsto il passaggio delle Frecce Tricolori sopra il Duomo di Milano, per uno spettacolo esclusivo che regalerà momenti di grande suggestione sia ai milanesi che ai turisti.

Lo show vedrà all’azione gli Aermacchi MB-339 che voleranno su Milano. L’ultima volta che le Frecce Tricolori si erano esibite sui cieli del capoluogo lombardo risale al mese di settembre del 2023: in quell’occasione si ricordavano i cento anni dell’istituzione del corpo militare specializzato nella difesa dello spazio aereo.

Come riferito da ‘Repubblica’, per l’occasione in Piazza Duomo verrà allestito uno stand promozionale dell’Aeronautica Militare, dove sarà possibile ricevere informazioni e materiale divulgativo. L’intera iniziativa rientra nel programma di eventi organizzati per festeggiare i cento anni di presenza dell’Aeronautica Militare nella città di Milano.

Il programma culminerà nella giornata di sabato 4 ottobre dedicata a un Open presso l’Aeroporto Militare di Milano-Linate. Nel corso della stessa giornata sono previste diverse iniziative per i cittadini: dalle mostre statiche di velivoli e mezzi alle attività interattive, passando per i simulatori di volo e le aree espositive.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), ufficialmente 313o Gruppo Addestramento Acrobatico, è nota comunemente come Frecce Tricolori: è la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, viene considerata una delle principali formazioni acrobatiche aeree a livello internazionale e detiene il primato di numero di velivoli impiegati in volo. Tra gli appuntamenti fissi delle Frecce Tricolori, il più famoso è quello della Festa della Repubblica del 2 giugno: ogni anno sfrecciano sui cieli di Roma per il momento più atteso della ricorrenza.

Open Day dell’Aeronautica a Milano-Linate

Sul sito ufficiale dell’Aeronautica Militare è presente il programma dell’Open Day del prossimo 4 ottobre 2025 presso l’Aeroporto Militare di Milano-Linate: un evento che serve a celebrare la ricorrenza dei cento anni dall’insediamento del primo storico Comando aeronautico nel Capoluogo della Lombardia.

La giornata sarà dedicata “alla storia, alle tradizioni e alle capacità dell’Aeronautica Militare, con mostre statiche di velivoli e mezzi, aree espositive, attività interattive, simulatori di volo e stand informativi”. Si tratta di “un’occasione unica per vivere da vicino il legame che da un secolo unisce la Forza Armata al territorio lombardo”.

L’evento avrà inizio alle ore 10.00 e andrà avanti fino alle 18.00, con l’ultimo ingresso fissato alle 17.00. Tra le tante attività previste si possono citare: una mostra statica dei velivoli e mezzi militari; gli stand informativi, le esposizioni e le aree divulgative; attività interattive e simulatori di volo ludico; esibizione della Fanfara del Comando Squadra Aerea – 1a R.A.; spazi dedicati ai più piccoli; aree gastronomiche.