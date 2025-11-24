L'acqua di dieci città italiane è diventata verde all'improvviso: il gesto degli attivisti di Extinction Rebellion, un movimento ambientalista

L’acqua di dieci città italiane è diventata improvvisamente verde: si tratta di una forma di protesta attuata da parte degli attivisti che appartengono al movimento ambientalista Extinction Rebellion.

Perché l’acqua di dieci città italiane è diventata verde, la protesta

Una delle scene più forti è quella che arriva da Venezia, dove il Canal Grande è stata tinta di verde grazie a una sostanza colorante lanciata in acqua dagli attivisti.

Scene simili si sono ripetute in altre città: acque tinte di verse sul Po in secca ai Murazzi di Torino, alla darsena dei Navigli a Milano, nel Canale delle Moline a Bologna e lungo il fiume Tara a Taranto. A Padova e Genova, invece, sono diventate verdi le acque della fontana in Prato della Valle e di Piazza De Ferrari.

In totale sono dieci le città colpite: Bologna, Genova, Milano, Padova, Palermo, Parma, Taranto, Torino, Trieste, Venezia. Zaia, il Presidente della Regione Veneto, ha reagito così a quanto successo a Venezia: “Si consuma un altro attacco al cuore del nostro patrimonio – le parole di Zaia riportate dal ‘Corriere della Sera’ – condanno con fermezza questo ennesimo blitz, non è con azioni vandaliche che si difende l’ambiente”.

Le ragioni degli autori

Gli ecoattivisti di Extinction Rebellion, autori dell’azione dimostrativa che ha visto diventare verdi le acque di dieci città italiane, hanno spiegato così i motivi del loro gesto:

“Questa mattina le acque di dieci città italiane sono state temporaneamente tinte di verde da Extinction Rebellion. Una protesta dal forte impatto visivo, realizzata tramite fluoresceina, una sostanza innocua, per rendere visibili i luoghi devastati da crisi climatica, inquinamento e sfruttamento – si legge nel comunicato riportato dal ‘Corriere della Sera’ – Lo slogan ‘Fermare l’ecocidio’, denuncia le ‘politiche ecocide’ del Governo Italiano e il disimpegno da qualunque azione concreta per fermare il collasso climatico”.

E ancora: “L’Italia, insieme alla Polonia, è l’unico stato europeo a essersi opposta a includere l’abbandono delle fonti fossili nella bozza di accordo presentata a Belém, in Amazzonia, alla COP30. Conferenza che si sta concludendo con un accordo tardivo e insufficiente per contenere il riscaldamento globale e i suoi effetti più gravi sulla popolazione”.

La storia del movimento Extinction Rebellion

Spesso abbreviato in XR, Extinction Rebellion è un movimento socio-politico nonviolento che attraverso azioni dirette e disobbedienza civile (sempre nonviolenta) chiede sostanzialmente tre cose ai Governi: dire la verità sulla crisi climatica, agire immediatamente tramite la dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica e costituire assemblee di cittadini con potere decisionale che indichino ai governi le misure da seguire.

Il movimento è nato nel 2018 nel Regno Unito e nel corso degli anni ha preso sempre più piede in tutta Europa. Sono diverse le azioni che hanno riguardato l’Italia, dove i primi gruppi di Extintion Rebellion si sono costituiti a Bologna, Milano, Roma, Torino e Mestre.

Una delle prime azioni sul suolo italiano risale all’ottobre del 2019, quando la Ribellione Internazionale organizzata a Roma ha interessato la Capitale con gesti dal forte impatto visivo, come i cosiddetti “die-ins”, con i manifestanti che si gettano al suolo fingendosi morti.

L’anno successivo, in concomitanza con il carnevale di Venezia, manifestanti provenienti da tutta Italia sono arrivati nel Capoluogo veneto, iniziando una protesta con musiche e balli lungo le Fondamenta delle Zattere, con lo slogan “niente carnevale in fondo al mare”.