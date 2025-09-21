A Roma per parcheggiare si perdono 12 ore al mese
Uno studio ha rivelato che a Roma si perdono 12 ore al mese per parcheggiare: quali sono i quartieri e le strade dove è più difficile trovare posto
Emergenza parcheggio a Roma: per trovare un posto alla propria auto, nella Capitale, si perdono in media 12 ore al mese e più di 35 minuti nella fascia oraria tra le 19.00 e le 20.00.
Quante ore si perdono per parcheggiare a Roma
I dati sui parcheggi a Roma, riportati da ‘Il Messaggero’, arrivano dalle migliori app sul traffico e riguardano, ovviamente, solo i parcheggi regolari, senza tenere conto dei tanti (ma si può dire tranquillamente troppi) automobilisti che si fermano in doppia fila, sulle strisce pedonali, nei posti per disabili, su quelli riservati alle due ruote o davanti alle fermate dei bus.
L’orario peggiore per cercare parcheggio tra le strade della Capitale è quello che va dalle 19.00 alle 20.00: una fascia oraria in cui la maggior parte delle persone rientra a casa dopo aver finito di lavorare e spesso deve fare i conti con l’estenuante ricerca di un posto per la propria vettura.
Ogni mese mezza giornata se ne va per trovare parcheggio: i cittadini perdono in media 12 ore al mese per parcheggiare. Media di 35 minuti tra le 19.00 e le 20.00, con punte però che possono anche raggiungere, e spesso superare, i 60 minuti.
Le zone della Capitale dove è più difficile trovare parcheggio
Al netto di un problema che riguarda tutta la città, esistono comunque quartieri di Roma dove parcheggiare è più difficile di altri. In cima alla classifica troviamo il Centro Storico, dove le strade strette e la grande affluenza di turisti e residenti mettono a dura prova gli automobilisti autorizzati a entrare nella Ztl.
Parcheggi difficili anche a San Giovanni: parliamo di un quartiere molto popolato e con una forte concentrazione di attività commerciali. Non va meglio a Prati, zona dalla doppia vocazione residenziale e commerciale, in prossimità del Centro Storico e del Vaticano: un mix letale, specie durante la mattina.
Per non parlare della zona della Stazione Termini, da poco inserita all’interno della classifica dedicata alle migliori stazioni ferroviarie d’Europa: un punto nevralgico per i trasporti pubblici, con un’altissima concentrazione di auto, taxi, bus e turisti.
In alcune zone il problema parcheggio riguarda più la notte che il giorno: dito puntato su Trastevere, quartiere caratterizzato da una vivace vita notturna. Stesso discorso per San Lorenzo, dove la sera brulica di studenti universitari della vicina Sapienza, eletta una delle migliori università d’Italia secondo la nuova classifica Cwur 2025.
L’effetto studenti si ripercuote anche sui parcheggi nei dintorni di Piazza Bologna, zona residenziale dove coesistono molte attività commerciali e tanti universitari fuorisede. A livello generale nei quartieri più residenziali il problema parcheggio riguarda soprattutto il tardo pomeriggio, quando gli automobilisti cercano un poto dove poter lasciare la propria vettura per tutta la notte.
La sosta selvaggia nei quartieri romani
Un recente dossier a cura di Legambiente ha poi segnalato quali sono i quartieri di Roma più soggetti al fenomeno della sosta selvaggia. Il primato va al Nomentano: record di automobili parcheggiate irregolarmente con il 50,5% di sosta selvaggia.
Al secondo posto di questa speciale graduatoria troviamo la zona di San Pietro con l 42,4%, e poi Trastevere con il 36%. Svelate anche le strade con la percentuale più alta di vetture in sosta irregolare: via Camesena alle spalle della Stazione Tiburtina con l’85%, via Angelo Emo con il 70%, via Cipro con il 66%, piazza Vescovio con il 64% e via XX Settembre con il 64,4%.
