Napoli, che ospiterà l'American Cup 2027, in questi giorni ha visto allestire sul lungomare "l'isola che c'è", uno speciale pontone gallegggiante

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Napoli si prepara alla Coppa America del 2027 e, per questo, sul lungomare partenopeo è comparsa una novità destinata a diventare uno dei simboli del momento. Si tratta di una grande struttura galleggiante, arrivata dal porto nelle prime ore del mattino e sistemata davanti a uno degli scorci più famosi della città. Sport e Salute l’ha ribattezzata “l’isola che c’è”, ovvero uno spazio sospeso tra il mare e la terraferma dal quale il pubblico può osservare le imbarcazioni impegnate nella Regata Preliminare di Napoli.

A Napoli allestita “l’isola che c’è”

L’America’s Cup, conosciuta in Italia anche come Coppa America, è considerata il più antico trofeo sportivo internazionale ancora in palio. La sua storia cominciò nel 1851, quando la goletta statunitense America vinse una regata organizzata intorno all’Isola di Wight, in Inghilterra. Il trofeo prese successivamente il nome dell’imbarcazione vincitrice e diede origine a una competizione fondata sulla sfida tra yacht club. Nel corso degli anni la competizione si è poi evoluta e si è strutturata nell’evento che è ora.

Napoli ospiterà per la prima volta in Italia sia la competizione di selezione degli sfidanti sia il match finale dell’America’s Cup. In vista dell’appuntamento sono state organizzate diverse attività che coinvolgono la zona del lungomare, il Golfo e l’area di Bagnoli. In particolare, la seconda Regata Preliminare, in calendario dal 24 al 27 settembre 2026, rappresenta una delle tappe principali di questi giorni. Proprio in occasione delle regate è arrivata sul Lungomare Caracciolo “l’isola che c’è“, un pontone progettato e realizzato da Sport e Salute.

La piattaforma è stata costruita al Molo dell’Immacolatella Vecchia e successivamente trasferita via mare fino alla zona dell’acquario. Come riporta ‘Ansa’, il pontone de “l’isola che c’è” misura 37 metri per 30, pesa approssimativamente mille tonnellate e si trova a circa un metro di altezza rispetto alla superficie dell’acqua. Può accogliere fino a cento persone e viene utilizzato come palco galleggiante e punto di osservazione privilegiato sulle regate.

Sin dalle prime ore di apertura la struttura ha suscitato grande curiosità. Numerosi visitatori si sono messi in fila per salire, scattare fotografie e osservare da una prospettiva insolita gli AC40 impegnati nel Golfo. Questi speciali monoscafi sono gli stessi utilizzati dai team per mettere alla prova equipaggi e strategie in vista dell’America’s Cup 2027.

Louis Vuitton 38ª America’s Cup a Napoli

La Louis Vuitton 38ª America’s Cup Preliminary Regatta Napoli si svolge nella Baia di Napoli dal 24 al 27 settembre 2026. Dopo la giornata dedicata alle prove, le competizioni entrano nel vivo con gli AC40, monoscafi dotati di foil capaci di superare i 40 nodi. Il programma comprende otto regate di flotta, al termine delle quali le due barche con il punteggio più alto si affrontano nella finale di match race di domenica 27 settembre.

Le gare sono previste indicativamente tra le 14 e le 16. Il principale punto di riferimento per il pubblico è il Race Village, a ingresso gratuito, dove è possibile seguire le prove sui maxischermi e assistere a interviste e presentazioni degli equipaggi. Le regate sono visibili anche dal lungomare e dal nuovo pontone, mentre chi intende seguirle dalla propria imbarcazione deve registrarsi e rispettare le aree di osservazione.

La tappa di Napoli, preceduta dalla Regata Preliminare di Cagliari vinta da Luna Rossa, non assegna punti per l’America’s Cup, ma consente ai team di verificare velocità, strategie e composizione degli equipaggi. Il percorso condurrà all’edizione del 2027, quando la Louis Vuitton Cup selezionerà lo sfidante di Emirates Team New Zealand. Il match della 38ª America’s Cup inizierà a Napoli il 10 luglio 2027 e, per la prima volta, si disputerà in Italia.