Tra le peggiori città per chi viaggia da solo ce n'è una italiana

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Viaggiare da soli può sembrare un salto nel vuoto, soprattutto per chi non è abituato: se molti apprezzano questo tipo di avventura, potendo decidere solamente sulla base delle proprie esigenze, c’è chi ancora è titubante nel provare un’esperienza del genere. La scelta della destinazione di viaggio è senza dubbio uno dei fattori più importanti per godersi una vacanza in piena sicurezza. Il nuovo Solo Travel Index 2026 ci rivela quali sono le città migliori e peggiori per chi viaggia da soli.