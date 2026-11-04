Tra le peggiori città per chi viaggia da solo ce n'è una italiana
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Viaggiare da soli può sembrare un salto nel vuoto, soprattutto per chi non è abituato: se molti apprezzano questo tipo di avventura, potendo decidere solamente sulla base delle proprie esigenze, c’è chi ancora è titubante nel provare un’esperienza del genere. La scelta della destinazione di viaggio è senza dubbio uno dei fattori più importanti per godersi una vacanza in piena sicurezza. Il nuovo Solo Travel Index 2026 ci rivela quali sono le città migliori e peggiori per chi viaggia da soli.
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