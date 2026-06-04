In Emilia arriva il primo corso rivolto ai proprietari di gatti con una certificazione finale pensata per conoscere meglio i felini domestici

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In Emilia è partito il primo corso dedicato ai proprietari di gatti, un percorso gratuito nato a Ozzano dell’Emilia per aiutare chi vive con un felino domestico a comprenderne meglio bisogni e modalità di convivenza.

Cos’è il patentino per i proprietari di gatti

A Ozzano dell’Emilia ha preso forma il primo percorso strutturato in regione dedicato ai proprietari di gatti, nato per offrire strumenti pratici a chi condivide la casa con un animale spesso considerato molto indipendente ma in realtà legato a bisogni e spazi adeguati.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune insieme alla Pro Loco Ozzano, all’Alma Mater Studiorum, alla Regione Emilia-Romagna, all’Ausl di Bologna e all’Ordine dei Veterinari della provincia di Bologna.

Il patentino non ha il valore di un obbligo amministrativo e nasce per certificare la partecipazione a un percorso formativo dedicato al benessere del gatto indoor e alla corretta gestione della vita domestica.

Come si legge su ‘La Repubblica’, secondo il Comune il corso è “pensato per approfondire il benessere, i bisogni comportamentali e la corretta convivenza con il gatto domestico in continuità con esperienze già avviate in altre città italiane”.

Durante gli incontri saranno affrontati diversi aspetti della convivenza, dal modo in cui il gatto comunica all’organizzazione degli spazi in casa, fino alle difficoltà comportamentali, al rapporto con i bambini, alla sterilizzazione e alle situazioni che possono generare stress, come il trasporto o alcune manipolazioni necessarie.

Come partecipare al corso per gatti in Emilia

Il corso è gratuito e aperto anche a chi non risiede a Ozzano, purché sia interessato ad approfondire la gestione quotidiana del gatto in casa, e si svolgerà nella Sala del Consiglio Comunale di Ozzano dell’Emilia il 10, 17 e 24 giugno e il 1 luglio, dalle 18.30 alle 20.30.

Per prendere parte al percorso sarà sufficiente presentarsi al primo incontro, una formula che rende l’iniziativa accessibile a proprietari, famiglie e persone interessate a conoscere meglio il mondo felino.

A guidare il percorso sarà la veterinaria Giulia Bompadre, medico veterinario esperto in comportamento animale, con la partecipazione del professor Daniele Zambelli della Clinica ostetrica veterinaria.

La scelta di dedicare un corso al gatto domestico rispecchia un cambiamento ormai evidente nelle abitudini familiari, perché gli animali vivono sempre più spesso dentro gli spazi della casa e partecipano alla routine quotidiana, dunque il percorso proposto punta proprio a ridurre errori di gestione e situazioni di disagio attraverso informazioni fornite da figure veterinarie qualificate, così da rendere la convivenza più equilibrata sia per l’animale sia per chi se ne prende cura.

Sempre su ‘La Repubblica’, il sindaco di Ozzano, Luca Lelli, ha definito l’iniziativa “un passo avanti nella costruzione di una comunità più informata, attenta oggi gli animali condividono con noi spazi, tempi, abitudini e comprenderne i bisogni significa migliorare la qualità della vita di tutti”.

L’assessore al benessere animale Giovanni Catrini ha aggiunto che “promuovere una cultura del benessere animale significa riconoscere che anche il gatto domestico ha esigenze precise, che vanno comprese e rispettate”.

Dopo le iniziative dedicate ai cani, anche il mondo felino entra così in una proposta formativa pensata per la vita quotidiana, con un taglio pratico e informativo, dove il patentino diventa uno strumento per rendere la relazione con il gatto più consapevole.