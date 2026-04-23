Patente di guida, sempre più bocciati: la mappa delle regioni

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il dossier ‘Statistica delle attività svolte nel 2025 per il conseguimento delle patenti di guida’ sui dati della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha offerto una mappa delle regioni italiane con le percentuali più alte e più basse di bocciati agli esami per la patente.