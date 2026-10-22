Pasta, i formati e i condimenti più cercati su Google
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Quali sono i formati e i condimenti di pasta più cercati su Google? In vista della Giornata Mondiale della Pasta (World Pasta Day del 25 ottobre), scopriamo la classifica che si basa sui dati di Google Trends Italia 2026. Gli utenti, oltre ai vari tipi di pasta, utilizzano i motori di ricerca per conoscere i condimenti e le ricette da provare a casa. Negli ultimi mesi sono aumentate anche le domande rivolte all’Intelligenza Artificiale, con le richieste che riguardano le dosi e gli ingredienti da utilizzare, i tempi di riposo dopo aver impastato, le tecniche per cuocere i sughi e gli abbinamenti con i secondi piatti e i vini.
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