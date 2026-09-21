La pasta alla puttanesca di Stanley Tucci è un caso

La pasta alla puttanesca di Stanley Tucci conquista i social, ma basta un ingrediente insolito per trasformare la ricetta in un piccolo caso

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Una pausa sul set, una pentola sul fuoco e la pasta alla puttanesca di Stanley Tucci è finita subito al centro dei commenti. L’attore americano, che da anni racconta il suo legame con la cucina italiana, ha condiviso la propria versione del piatto e sono bastati alcuni ingredienti per far partire la discussione.

La ricetta della pasta alla puttanesca di Stanley Tucci

Stanley Tucci si trovava a Londra per uno shooting insieme al proprio team quando, durante una pausa, ha deciso di mettersi ai fornelli e preparare la pasta per tutti.

La scena è finita poco dopo sui suoi social, dove l’attore racconta spesso il proprio rapporto con la cucina italiana, diventata negli anni uno dei temi centrali dei suoi programmi televisivi, dei libri e dei contenuti che condivide online.

Nel video Stanley Tucci racconta: “Ho scelto la pasta alla puttanesca. Ora mia figlia è andata a prendere le olive nere, perché non ne ho. Tutto qui, vi mostro il risultato una volta finito di cucinare”.

A far scattare i commenti è però la lista degli ingredienti. Come si legge su ‘La Repubblica’, nella sua puttanesca Tucci mette pomodoro, capperi e olive nere, poi aggiunge le acciughe, l’aglio e soprattutto la cipolla, che diventa subito il dettaglio più discusso della ricetta.

L’attore sembra sapere bene che la sua versione potrebbe provocare qualche reazione e lo lascia intendere ancora prima dell’arrivo dei commenti, quando anticipa che qualcuno avrà sicuramente qualcosa da obiettare.

Del resto basta toccare una ricetta molto riconoscibile della cucina italiana perché sui social si apra subito il confronto, ancora di più se ai fornelli c’è una star internazionale che da anni racconta il nostro patrimonio gastronomico.

Il legame di Tucci con la cucina italiana è ormai parte del suo personaggio pubblico e passa attraverso programmi televisivi, libri, numerosi video e anche appelli. Nel 2025, per esempio, aveva preparato un toast con prosciutto cotto e mozzarella, completato con pomodoro e basilico, e anche in quel caso la ricetta aveva attirato l’attenzione dei follower.

Le reazioni alla pasta alla puttanesca di Stanley Tucci

È stata proprio la cipolla a scatenare i commenti sotto il video di Stanley Tucci, dove diversi utenti hanno subito fatto notare che, nella puttanesca che conoscono, quell’ingrediente non compare.

Altri si sono soffermati sull’aglio e sulle acciughe, con tanto di suggerimenti sulla preparazione, come quello di lasciare sciogliere queste ultime nell’olio prima di aggiungere il resto del condimento.

Naturalmente c’è anche chi ha preso la questione con maggiore libertà e ha difeso la versione dell’attore, convinto che Tucci possa concedersi qualche variazione; dl resto, parlare di puttanesca significa entrare in una ricetta dalla storia meno uniforme di quanto possa sembrare, perché tra Napoli e Roma cambiano alcuni ingredienti e anche le abitudini legate alla sua preparazione.

La pasta alla puttanesca è legata soprattutto alla tradizione campana e a quella laziale. A Napoli viene spesso accostata alla preparazione conosciuta come “aulive e chiappariell”, nella quale trovano spazio pomodoro, olive, capperi e aglio, mentre le acciughe non sono previste nella versione più tradizionale. A Roma e nel Lazio, invece, proprio le acciughe entrano abitualmente nel condimento e diventano uno degli elementi che distinguono la variante locale.

Anche sul formato della pasta esiste una certa libertà, sebbene gli spaghetti siano quelli più immediatamente associati al piatto e le linguine rappresentino un’alternativa diffusa.

Peperoncino e prezzemolo possono completare la ricetta, mentre è soprattutto la cipolla scelta da Tucci ad aver sorpreso chi si aspettava una versione più vicina alla tradizione.

Alla fine, il caso è nato proprio da questo scarto minimo, e Stanley Tucci, del resto, sembrava aspettarselo e aveva già previsto che qualcuno avrebbe avuto qualcosa da ridire sulla sua puttanesca.