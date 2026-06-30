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Le passeggiate panoramiche italiane hanno conquistato il Guardian
Quali sono le passeggiate panoramiche più spettacolari d’Europa? A questa domanda ha provato a rispondere il Guardian, stilando un elenco dei sentieri con viste mozzafiato: l’Italia è ben rappresentata con due percorsi.
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