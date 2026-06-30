Le passeggiate panoramiche italiane hanno conquistato il Guardian

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le passeggiate panoramiche più spettacolari d’Europa? A questa domanda ha provato a rispondere il Guardian, stilando un elenco dei sentieri con viste mozzafiato: l’Italia è ben rappresentata con due percorsi.